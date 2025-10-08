الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير كندا

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير كندا
8 أكتوبر 2025 14:43

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، رادها كريشنا باندي، سفير كندا لدى الدولة، الذي قدّم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء بالسفير، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وتبادلا الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

