الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

الإمارات تقدم 1000 سلة غذائية للأيتام والنازحين في الساحل الغربي لليمن

الإمارات تقدم 1000 سلة غذائية للأيتام والنازحين في الساحل الغربي لليمن
8 أكتوبر 2025 15:36

 قدمت دولة الإمارات سلالا غذائية لـ "1000" أسرة من شريحة الأيتام والنازحين بمديريات الساحل الغربي باليمن.أشرف على تقديم المساعدات - الهلال الأحمر الإماراتي - الذي لعب دوراً رئيسياً في تنظيم العمليات اللوجستية وتوزيع السلال الغذائية على الأسر المستهدفة لمساعدتها على مواجهة التحديات المعيشية والتخفيف من معاناتها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.
وتسعى الإمارات من خلال هذه المبادرات الإنسانية إلى تحسين ظروف الحياة للنازحين والمحتاجين في اليمن في ظل الأوضاع الصعبة في البلاد التي تتطلب مزيداً من الدعم والمساعدة.

المصدر: وام
مساعدات إنسانية
اليمن
الهلال الأحمر الإماراتي
الإمارات
