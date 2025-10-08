الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تناقش مسودة تقريرها لموضوع حماية الأسرة

لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تناقش مسودة تقريرها لموضوع حماية الأسرة
8 أكتوبر 2025 16:36

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مسودة تقريرها حول موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من شيخة سعيد الكعبي، مقررة اللجنة، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

أخبار ذات صلة
صقر غباش: الإمارات تسخر التكنولوجيا لرفعة الإنسان
المنتدى البرلماني التشريعي الأول ينطلق اليوم في أبوظبي

وتناقش اللجنة الموضوع وفق محاور، التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تكوين الأسرة الإماراتية، ومهددات الأمن الأسري في المجتمع الإماراتي، والتغيرات الاجتماعية والثقافية وأثرها على البناء الأسري.

المصدر: وام
حماية الأسرة
المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
علوم الدار
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
اليوم 14:29
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
الرياضة
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
اليوم 14:24
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
الرياضة
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
اليوم 14:16
موانئ دبي العالمية تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
اقتصاد
"موانئ دبي العالمية" تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
اليوم 14:16
وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يزور «إكسبو 2025 أوساكا»
علوم الدار
وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يزور «إكسبو 2025 أوساكا»
اليوم 14:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©