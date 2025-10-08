حاكم الشارقة يفتتح المقر الجديد لجمعية المسرحيين

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، المقر الجديد لجمعية المسرحيين، وذلك في منطقة التعاون بالشارقة.

وأزاح سموه فور وصوله الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بالافتتاح الرسمي لمقر الجمعية، وسط فرحة الحضور من أعضاء الجمعية من الفنانين والممثلين والمخرجين.

وبارك صاحب السمو حاكم الشارقة لأهل المسرح افتتاح المقر الجديد، مشيراً إلى ارتباط سموه الطويل بالمسرح منذ طفولته، وأكد دوره كوسيلة من وسائل التواصل المجتمعي والتأثير الفعال.

وتبادل سموه مع المسرحيين الأحاديث الودية حول المسرح ودوره الكبير في توعية المجتمع بما يمتلكه من أدوات ووسائل تتصل بالمشاهدة المباشرة والتعبير والتأثير في الحضور من الجمهور، مما يجعل الممثل يمتلك الفرصة لمخاطبة الناس وتشجيع تفاعلهم مع ما يقدمه بالتعبير الصادق الحيّ عن القضية التي تطرحها المسرحية.

وتناول اللقاء أهمية التأليف المسرحي في إنتاج الأعمال البناءة والمؤثرة إيجاباً على المجتمع والتشجيع على المعرفة والفائدة التي تقدمها المسرحيات، مع ضرورة العمل المتكامل بين الفنانين والكتاب والمخرجين حيث أن العمل المسرحي جماعي ويُجسّد التعاون بين الفريق مع ضرورة أن يترك الكاتب المسرحي للمخرج فسحة ليقدم رؤيته وإبداعه مما يجعل العمل مُقنعاً ويقدم صورة صادقة عن المجتمع.

ووجّه صاحب السمو حاكم الشارقة عددا من النصائح لأهل المسرح موصياً إياهم بالحرص على البحث عن المعرفة والاهتمام بالقراءة والتأهيل العلمي وتوجيه الشباب الجدد وتدريبهم وصقل مواهبهم وإعطائهم الفرصة للتعلّم والتدرّب لإظهار مقدراتهم الفنية والتعلّم ممن سبقهم في هذا المجال.

من جانبه قدّم مجلس أمناء جمعية المسرحيين وأعضاؤها الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعم سموه المتواصل والمستمر للحركة المسرحية، وتشجيعهم، وتوفير مقر متكامل للجمعية يضم مجموعة من المكاتب وغرف الاجتماعات والمرافق التي تدعم الالتقاء الدائم للمسرحيين وتنظيم الفعاليات والندوات المتعلقة بالمسرح والفنون.

حضر الافتتاح إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وإسماعيل عبد الله رئيس مجلس أمناء جمعية المسرحيين، وأحمد الجسمي نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية، وعدد كبير من الفنانين والمسؤولين.