علوم الدار

"الوطني للأرصاد": أمطار ابتداءً من الجمعة مصحوبة بانخفاض الحرارة

8 أكتوبر 2025 16:05

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة اعتباراً من يوم الجمعة المقبل وحتى الثلاثاء الـ14 من أكتوبر الجاري، بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب، يتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة.

ومن المنتظر أن تشهد البلاد خلال هذه الفترة سقوط أمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وتكون غزيرة أحياناً على فترات متباعدة، وذلك على مناطق متفرقة خاصة الشمالية والشرقية، وتمتد إلى بعض المناطق الداخلية والغربية، مع احتمال تساقط حبات برد صغيرة على مناطق محدودة.

كما يُتوقع انخفاض درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول لاحقاً إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتصبح قوية، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة، بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، وقد يضطرب أحياناً مع تكاثف السحب في الخليج العربي وبحر عمان.

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
أمطار
درجات الحرارة
