الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
هزاع بن زايد يزور مطر حمد بن عميرة الشامسي في استراحته بمنطقة العين

هزاع بن زايد يزور مطر حمد بن عميرة الشامسي في استراحته بمنطقة العين
8 أكتوبر 2025 17:10

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مطر حمد بن عميرة الشامسي، في استراحته بمنطقة العين.
ورحَّب الشامسي وأفراد أسرته والحضور بسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة التي تُجسِّد نهج القيادة الحكيمة في التواصل الدائم مع أبناء الوطن، والحرص على متابعة أحوالهم والاطلاع على شؤونهم.

وتبادل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والحضور الأحاديث الودية التي عكست عمق الروابط الوثيقة التي تجمع القيادة بأبناء الوطن، مؤكِّداً سموّه الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للتواصل الدائم مع أفراد المجتمع، بما يسهم في ترسيخ قيم الترابط والتماسك المجتمعي، وتعزيز معاني الولاء والانتماء التي يتحلّى بها أبناء المجتمع الإماراتي.

رافق سموّه، خلال الزيارة، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العين
هزاع بن زايد
