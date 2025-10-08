حمدان بن محمد: تستقبل دبي خلال الأسبوع القادم أكبر حدث تكنولوجي في العالم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي ستستقبل خلال الأسبوع القادم أكبر حدث تكنولوجي في العالم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تستقبل دبي خلال الأسبوع القادم أكبر حدث تكنولوجي في العالم.. عمره 45 سنة.. فعالياته تمتد عبر 14 مدينة.. ويستقبل 6800 شركة من 180 دولة. ستبقى دبي مدينة المستقبل.. وبوابة التقنية عبر هذا الحدث وغيره».

وأضاف سموه: «ولترسيخ موقعها وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بنقل هذا الحدث العالمي لمدينة إكسبو بداية من العام القادم مع معرض نورث ستار لدعم الشركات الناشئة.. وتغيير موعده لينطلق في 7 ديسمبر وحتى 11 ديسمبر 2026.. وإطلاق ورش عمل وفعاليات تقنية وتجمعات تكنولوجية في جميع مناطق دبي ليكون الحدث مهرجاناً للتقنية والتكنولوجيا تعيشه المدينة بكافة مناطقها. ولتبقى دبي بوابة التقنية ومفتاحها ومستقبلها».