«دائرة الصحة - أبوظبي» تستعرض أحدث حلول الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في «جيتكس جلوبال 2025»

تستعرض دائرة الصحة - أبوظبي، خلال مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025» الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، أحدث ابتكاراتها وحلولها الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعكس مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في مجال الابتكار الصحي الرقمي.

تأتي هذه المشاركة في إطار رؤية الدائرة الطموحة لبناء منظومة رعاية صحية هي الأذكى والأكثر كفاءة على مستوى العالم، من خلال تقديم رعاية شخصية دقيقة تعتمد على التحليل الذكي للبيانات والتنبؤ بالحالات الصحية، وابتكار حلول وقائية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز صحة المجتمع.

وتحوّل الدائرة خلال مشاركتها في المعرض، رؤيتها إلى واقع ملموس من خلال مشاريع عملية توظف أحدث التقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي والبيانات، لتقديم رعاية صحية متقدمة تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة المرضى.

وستكشف الدائرة خلال المعرض عن مجموعة من المشاريع والمبادرات النوعية التي تهدف إلى تسريع وتيرة دمج الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الرعاية الصحية، بما يعكس التزام أبوظبي بتوسيع نطاق الحلول الصحية المبتكرة من الإمارة إلى العالم.

يُعد برنامج «الجيل الجديد من العافية» أحد أبرز المبادرات التي سيتم استعراضها خلال المعرض، وهو برنامج رقمي متكامل يهدف إلى إطالة متوسط العمر الصحي لأفراد المجتمع من خلال التحليل الشامل للبيانات ويعمل على دمج بيانات الأجهزة القابلة للارتداء والبيانات الطبية مع أدوات تحليل ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لاستخلاص رؤى دقيقة تغطي مختلف جوانب الصحة والعافية، وتمكّن من توفير رعاية وقائية وشخصية أكثر فاعلية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز صحة الأفراد والمجتمع.

وسيتمكن الزوّار من تجربة «منصة الرعاية الصحية الذكية»، وهي منظومة سحابية متكاملة تستفيد من التقنيات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم تدخلات صحية استباقية ومستمرة، تسهم في تحسين النتائج الصحية للأفراد والمجتمعات.

وأكدت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، أن التحول الذي يشهده القطاع الصحي في الإمارة يستند إلى رؤية واضحة تضع تحسين جودة الحياة في صميم أولوياتها، مشيرةً إلى أن الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي يشكلان ركيزتين أساسيتين في مسيرة التطوير التي تقودها أبوظبي نحو رعاية صحية أكثر تقدماً وإنسانية.

وأضافت أن توظيف التقنيات الذكية يسهم في إعادة رسم أساليب تقديم الرعاية الصحية، وتوفير فرص جديدة تعزز تجربة المريض وتدعم صحة المجتمع، مؤكدةً أن المشاركة في «جيتكس جلوبال 2025» تجسد حرص الدائرة على عرض رحلتها الريادية في الابتكار الصحي ودعوة المبتكرين ورواد الأعمال والشركاء العالميين للانضمام إلى جهود أبوظبي في تشكيل مستقبلٍ يُسخّر التكنولوجيا لخدمة الإنسان والارتقاء بجودة حياته.

كما تشارك الدائرة ضمن فعاليات «جيتكس» في معرض «إكسباند نورث ستار»، الذي يُقام في منطقة دبي هاربور من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري وتسلط الضوء خلاله على دور أبوظبي الريادي مركزا إقليميا وعالميا للشركات الناشئة ومسرّعات الأعمال في مجال التكنولوجيا الصحية وتستعرض خبراتها في مجالات التنظيم والابتكار والتعاون لتمكين منظومة الرعاية الصحية المستقبلية.

وإلى جانب مشاركتها في المعرض، تنظم الدائرة جلستين حواريتين ضمن فعاليات الحدث، الأولى بعنوان «تأثير الذكاء الاصطناعي: نحو بناء منظومة رعاية صحية ذكية»، وتناقش دور التقنيات القائمة على البيانات في تطوير أنظمة الرعاية وتعزيز الجودة والتنبؤ بالمخاطر الصحية وتخصيص العلاج لكل مريض.

وتستعرض الجلسة الثانية بعنوان «الصحة المديدة: توظيف الابتكار لبناء حياة أكثر صحة»، مساهمة الذكاء الاصطناعي وأدوات الصحة الرقمية في إعادة تعريف مفهوم الصحة والعافية على المدى الطويل، من خلال التركيز على جودة الحياة وتمكين الرعاية الوقائية والحد من الأمراض المزمنة.