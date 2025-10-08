الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن محمد يوجه بإطلاق أول وأضخم تجربة "تِك-كايشن" عالمية

حمدان بن محمد يوجه بإطلاق أول وأضخم تجربة "تِك-كايشن" عالمية
8 أكتوبر 2025 20:30

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإطلاق أول وأضخم تجربة "تِك-كايشن" عالمية ضمن فعاليات "جيتكس جلوبال 2026.
ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «حمدان بن محمد يوجه بإطلاق أول وأضخم تجربة "تِك-كايشن" عالمية ضمن فعاليات "جيتكس جلوبال 2026" لترسي معياراً جديداً يجمع بين التكنولوجيا وأسلوب الحياة، فعاليات وأنشطة متنوّعة تعم أرجاء دبي  "جيتكس جلوبال 2026" مركز دبي للمعارض  "مدينة إكسبو دبي"  7 – 11 ديسمبر 2026».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
