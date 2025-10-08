الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تُطلع وفد «الطوارئ والأزمات» على منظومة «كلنا شرطة»

سيف الجابري خلال استقباله الوفد (من المصدر)
9 أكتوبر 2025 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي وفداً من مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، والإطلاع على أفضل الممارسات في مجال التطوع الشرطي والاستفادة من متطوعي منظومة «كلنا شرطة» خلال الطوارئ والأزمات والكوارث.
واستقبل الوفد العقيد سيف علي الجابري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الطوارئ والأزمات، وإشراك أفراد المجتمع في دعم المنظومة الأمنية، وتطوير قدرات المتطوعين، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات السلامة للمجتمع.
وقدم المقدم راشد سعيد الأشخري رئيس قسم «كلنا شرطة» بإدارة الشرطة المجتمعية، شرحاً حول القوانين والأنظمة المعمول بها في المنظومة، وآليات الاستجابة للمتطوعين في حالات الأزمات والكوارث، إضافة إلى برامج التواصل والورش التدريبية التي تهدف إلى تأهيل وتدريب المتطوعين لدعم منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، ضمن الإطار الوطني لتنظيم وحوكمة العمل التطوعي.
وضم الوفد الزائر سعيد أحمد الدهماني رئيس قسم الخدمات البديلة، ومطر الذيب النعيمي رئيس قسم الشؤون القانونية، يرافقهما عدد من الأعضاء من مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي.

