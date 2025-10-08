الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

النيابة العامة تُعلن تشكيل مجلس شبابها

النيابة العامة تُعلن تشكيل مجلس شبابها
9 أكتوبر 2025 00:59

أبوظبي (وام)

أعلنت النيابة العامة للدولة، عن تشكيل مجلس شباب النيابة العامة.
ويركّز المجلس على إطلاق مبادرات شبابية نوعية تعكس تطلعات الجيل الجديد، وتُعزّز قيم المواطنة والريادة والتميُّز والمشاركة والمسؤولية، كما يسعى إلى بناء جسور تواصل مستدامة بين القيادات المؤسسية والطاقات الشابة، بما يسهم في دعم مستهدفات استراتيجية النيابة العامة 2025-2030 ومسار نيابة المستقبل 2045، وترسيخ ثقافة الابتكار في منظومة العدالة بدولة الإمارات.
وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن تشكيل مجلس شباب النيابة العامة يجسّد الالتزام بتبني نهج تشاركي قائم على تمكين الشباب وإشراكهم في قيادة مسيرة التطوير المستقبلي.  
وقال: إن هذا المجلس سيكون صوت الشباب داخل النيابة العامة، ومنصة لتعزيز جسور التواصل بين القيادات والخبرات القانونية وجيل الشباب في ميدان العدالة الجنائية، وترسيخ بيئة عمل تستلهم المستقبل وتستثمر في الإنسان بوصفه الثروة الوطنية الأولى.

النيابة العامة
الإمارات
النيابة العامة الاتحادية
مجلس الشباب
حمد سيف الشامسي
مجالس الشباب
المؤسسة الاتحادية للشباب
