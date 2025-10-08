«شرطة دبي» تُنظّم مُلتقى «المرونة النفسية قوة في مواجهة الأزمات»

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، انطلاق فعاليات مُلتقى «المرونة النفسية قوة في مواجهة الأزمات»، الذي نظمه مركز جودة الحياة في شرطة دبي، احتفاءً باليوم العالمي للصحة النفسية، وذلك في نادي الضباط، تحت شعار «قوة في مواجهة الأزمات… معاً في كل الظروف».

وحضر فعاليات المُلتقى، اللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعواطف السويدي، مديرة مركز جودة الحياة، والضباط، وموظفو شرطة دبي.

وألقى اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد كلمة الافتتاح، التي رحّب فيها بالمشاركين، قائلاً: يسعدني ويشرّفني أن أشارككم اليوم في هذا الملتقى، الذي يجمع نخبة من المختصين والباحثين في مجال الصحة النفسية في القيادة العامة لشرطة دبي، تحت شعار يحمل في طياته رسالة: «الصحة النفسية قوة في مواجهة الأزمات… معاً في كل الظروف».

وأضاف: «نجتمع اليوم ونحن فخورون بما حققناه من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات. إن اهتمامنا بجودة حياة موظفينا وصحتهم النفسية لم يكن يوماً وليد اللحظة، بل هو نتاج رؤية استراتيجية مُستدامة».

وعقب الكلمة الرئيسة، كرَّم اللواء صالح عبدالله مراد الإدارات الأكثر تفاعلاً في شرطة دبي مع مركز جودة الحياة في تنفيذ مبادراته.