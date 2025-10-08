«الإمارات الصحية» تحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلةً بمستشفى الأمل للصحة النفسية، أمس (الأربعاء) في دبي، فعالية خاصة تحت شعار «مع الشباب نرتقي بجودة الحياة»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، وفي إطار جهودها لترسيخ الصحة النفسية كأولوية وطنية ومحور رئيسي في منظومة جودة الحياة والتنمية المستدامة في دولة الإمارات.

وأكّد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في المؤسسة، أن الاهتمام بالصحة النفسية يمثل أحد أهم مرتكزات الرؤية الاستراتيجية لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، انسجاماً مع توجهات الدولة في بناء مجتمع يتمتع بالصحة والسعادة والقدرة على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية، مضيفاً أن المؤسسة تتبنى نهجاً متقدماً يقوم على توظيف المعرفة والابتكار والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة خدمات الرعاية النفسية وتوسيع أثرها.

من جهتها، أشارت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية في المؤسسة، إلى أن هذه الفعالية تمثل تجسيداً عملياً لنهج المؤسسة في ترسيخ نموذج متكامل للرعاية النفسية يربط بين الوقاية والعلاج والتأهيل، بما يعزّز جاهزية المنظومة الصحية لمواكبة التحديات المستقبلية، ويضمن تقديم خدمات رعاية نفسية شاملة تتماشى مع أرقى الممارسات العالمية.

واستُهلّت الفعالية بجولة ميدانية خاصة اطلع خلالها الحضور على خدمات مستشفى الأمل وبرامجه التخصصية ومبادراته النوعية، بالإضافة إلى عرض فيديو تعريفي شامل عن المستشفى عبر منصة مختبر الواقع الافتراضي للصحة النفسية. تلت ذلك زيارة إلى معرض الصحة النفسية المبتكر الذي استعرض مجموعة من حلول المؤسسة ومشاريعها الرائدة، من أبرزها مشروع الذكريات الاصطناعية، ومختبر الفضاء النفسي، وأداة الكشف المبكر عن التوحد.

من جانبه، أعلن راشد غانم الشامسي، مدير إدارة التمكين في المؤسسة الاتحادية للشباب، أن المؤسسة تعمل على إطلاق دليل الصحة النفسية للشباب بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يُصادف العاشر من أكتوبر كل عام، بهدف تسليط الضوء على قضايا الصحة النفسية وتعزيز الوعي المجتمعي حولها على المستويين المحلي والعالمي.

وأشار في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في الفعالية، إلى أن الدليل الذي سيجري إطلاقه بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية يتضمن أبرز التجارب والممارسات وقصص النجاح إلى جانب مجموعة من التمارين الهادفة إلى تعزيز التوازن النفسي لدى الشباب.

وقال: «انبثقت فكرة إعداد هذا الدليل ليكون مرجعاً مبسطاً يلامس احتياجات الشباب بشكل مباشر».

وأوضح الدكتور عمار البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في برامج الرعاية النفسية يمثل نقلة نوعية في تجارب العلاج والتأهيل، ويسهم في تطوير أساليب مبتكرة للاستجابة لاحتياجات المرضى، لافتاً إلى أن هذه الحلول تعكس رؤية دولة الإمارات في توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتعزيز جودة حياته.

وكان لممثلي مجلس شباب مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حضور فاعل في هذا الحدث، حيث قدموا نبذة عن المجلس وأبرز إسهاماته في دعم المبادرات المجتمعية والصحية الموجهة للشباب وتعزيز مشاركتهم في تصميم مستقبل الصحة النفسية بالدولة، بالإضافة إلى عقد جلسة حوارية بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب.

وفي هذا الإطار، أكدت آمنة الحمادي، رئيس مجلس شباب مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تمكين الشباب وإشراكهم في صياغة السياسات والمبادرات المتعلقة بالصحة النفسية يسهم في توفير حلول أكثر قرباً لواقعهم واحتياجاتهم، ويعزز دورهم كشركاء حقيقيين في صناعة مستقبل أكثر توازناً واستدامة للمجتمع.

واختُتمت الفعالية بإطلاق مهرجان الأمل للأفلام.