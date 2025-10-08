الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

100 جامعة محلية وعالمية في «التعليم الدولي»

المعرض يجمع جامعات محلية وعالمية مرموقة تحت سقف واحد (من المصدر)
9 أكتوبر 2025 00:59

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت أمس في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة 21 من معرض التعليم الدولي، أحد أهم الأحداث المتخصصة بقطاع التعليم على مستوى الدولة والمنطقة، والذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 8 حتى 11 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة تضم أكثر من 100 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية من أكثر من 16 دولة.
وافتتح فعاليات المعرض عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين، وشخصيات من القطاع التعليمي والأكاديمي. وتجول الحضور في أرجاء المعرض الذي يُنظم بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ووزارة التعليم في الهند، وتفقدوا عدداً من أجنحة ومنصات العرض.
وأكد عبدالله سلطان العويس أن انطلاق معرض التعليم الدولي، تجسيد حي لرؤية إمارة الشارقة الطموحة في دعم القطاعات القائمة كافة على المعرفة والابتكار.
وأشار سيف محمد المدفع إلى أن المعرض يمثل منصة سنوية متكاملة وشاملة، ويفخر مركز إكسبو الشارقة باستضافته كوجهة أولى للطلاب وأولياء الأمور الساعين لاتخاذ قرارات تتعلق برسم ملامح مستقبلهم الأكاديمي والمهني، موضحاً أن المركز حرص بالتعاون مع الشركاء على أن يوفر المعرض وصولاً مباشراً لممثلي أكبر عدد ممكن من الجامعات والمؤسسات التعليمية المحلية والعالمية المرموقة تحت سقف واحد، وهو ما يختصر عليهم الوقت والجهد في رحلة البحث عن المعلومات الدقيقة حول متطلبات القبول والمنح الدراسية والتخصصات المتاحة.

