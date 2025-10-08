17 ألف زائر لـ«إكسبو الدولي لأصحاب الهمم 2025»

دبي (الاتحاد)

اختتم معرض «إكسبو أصحاب الهمم 2025»، أكبر حدث لأصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، نسخته السابعة بنجاح في مركز دبي التجاري العالمي، بعد ثلاثة أيام حافلة بمختلف الفعاليات، وإطلاق مبادرات ومنتجات جديدة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

واستقطب المعرض في أيامه الثلاثة نحو 17 ألف زائر من كبار المسؤولين وأصحاب الهمم والمؤسسات والهيئات التي تعمل في هذا المجال، وبنمو 8 % مقارنة بالدورة السادسة، وشارك فيه نحو 270 شركة وعلامة تجارية ومركزاً متخصصاً من 50 دولة، بنمو 12% مقارنةً بعام 2024.

وتقدم غسان سليمان، مدير عام شركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم الفعاليات، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على رعايته للمعرض منذ انطلاقته. وقال: «يقدم المعرض رسالة إنسانية عالمية تجمع الخبراء والمبتكرين والممارسين في فضاء واحد، ويهدف إلى إبراز جهود تمكين أصحاب الهمم، وصناعة مستقبل أكثر شمولاً وعدالة للجميع».