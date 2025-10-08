«الطاقة والبنية التحتية» تنظم المجلس الثاني لكبار المواطنين في أم القيوين

أم القيوين (وام)

نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية الملتقى الثاني لكبار المواطنين تحت شعار «قوة المجتمع في جذوره»، وذلك في مجلس عود الطاير التابع لمؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية في إمارة أم القيوين، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة الحياة ودعم كبار المواطنين.

ويأتي الملتقى استكمالاً للنجاح الذي حققه الملتقى الأول الذي عُقد في إمارة عجمان، ضمن مبادرة «نحن سندكم» الهادفة إلى تسهيل وتحسين الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.

كما شهد الملتقى الثاني حضور نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والمجتمعية، إلى جانب كبار المواطنين والمقيمين، حيث تم استعراض أبرز الخدمات والمبادرات المقدمة لهذه الفئة الغالية، ومناقشة سبل تعزيز التكامل المجتمعي.