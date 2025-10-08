الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الطاقة والبنية التحتية» تنظم المجلس الثاني لكبار المواطنين في أم القيوين

مشاركون في المجلس (وام)
9 أكتوبر 2025 00:59

أم القيوين (وام)

أخبار ذات صلة
أروابارينا: «الأبيض» قادر على التأهل إلى «مونديال 2026»
"سبيس 42" تشحن أول ثلاثة أقمار اصطناعية رادارية مُجمعة ومختبرة بالإمارات إلى الولايات المتحدة

نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية الملتقى الثاني لكبار المواطنين تحت شعار «قوة المجتمع في جذوره»، وذلك في مجلس عود الطاير التابع لمؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية في إمارة أم القيوين، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة الحياة ودعم كبار المواطنين.
ويأتي الملتقى استكمالاً للنجاح الذي حققه الملتقى الأول الذي عُقد في إمارة عجمان، ضمن مبادرة «نحن سندكم» الهادفة إلى تسهيل وتحسين الخدمات المقدمة لكبار المواطنين.
كما شهد الملتقى الثاني حضور نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والمجتمعية، إلى جانب كبار المواطنين والمقيمين، حيث تم استعراض أبرز الخدمات والمبادرات المقدمة لهذه الفئة الغالية، ومناقشة سبل تعزيز التكامل المجتمعي.

أم القيوين
الإمارات
وزارة الطاقة والبنية التحتية
كبار المواطنين
مجلس كبار المواطنين
مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية
مؤسسة سعود المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية
آخر الأخبار
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
علوم الدار
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
اليوم 14:29
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
الرياضة
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
اليوم 14:24
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
الرياضة
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
اليوم 14:16
موانئ دبي العالمية تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
اقتصاد
"موانئ دبي العالمية" تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
اليوم 14:16
وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يزور «إكسبو 2025 أوساكا»
علوم الدار
وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يزور «إكسبو 2025 أوساكا»
اليوم 14:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©