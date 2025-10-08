الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«بيئة أبوظبي» تفوز بالجائزة الذهبية في السياسات البيئية

خلال تسلم التكريم (من المصدر)
9 أكتوبر 2025 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

فازت هيئة البيئة – أبوظبي بالجائزة الذهبية في مجال السياسات البيئية ضمن جوائز «جرين ورلد» العالمية للبيئة لعام 2025، التي عُقِدَت في مدينة أوكلاند النيوزيلندية. ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود الهيئة المتواصلة في وضع السياسات واللوائح البيئية في أبوظبي، والتي تشكِّل نموذجاً للابتكار في الحوكمة البيئية المستدامة.
تُمنَح جوائز «جرين ورلد»، التي تُعنى بالبيئة والتنمية المستدامة، من قِبَل منظمة «ذا جرين» البريطانية منذ عام 1994، وهي هيئة بيئية مستقلة وغير ربحية تحتفي بأفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة البيئية. ويُرسِّخ هذا التكريم مكانة هيئة البيئة – أبوظبي كجهة رائدة في دمج السياسات بالعمل، والعلم بالاستراتيجية، والطموح بالمُساءلة.
وقالت شيخة المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل في هيئة البيئة – أبوظبي: «يُجسِّد هذا التقدير العالمي التزامنا بنهج دقيق قائم على البيانات في صياغة سياساتنا البيئية، بدءاً من خفض الانبعاثات الكربونية إلى حماية المياه الجوفية والنظم البيئية البحرية، حيث يعتمد إطار عملنا على تحقيق تأثير إيجابي ملموس قائم على أُسس علمية، ويتوافق مع المعايير الدولية. ونفخر برؤية أبوظبي البيئية وسياساتها، التي تُمثِّل نموذجاً للحوكمة الفعّالة والمرنة في عالم سريع التغيُّر».
واستعرضت الهيئة في إطار الجائزة أبرز إنجازاتها للمحافظة على البيئة في مجالات حيوية عدة، بما في ذلك التغيُّر المناخي، والتنوُّع البيولوجي، وجودة المياه البحرية والجوفية، وجودة الهواء، والتلوث البلاستيكي. 

بيئة أبوظبي
الإمارات
هيئة البيئة في أبوظبي
هيئة البيئة
الجائزة الذهبية
