الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر حفل سفارة مالطا باليوم الوطني

نهيان بن مبارك يحضر حفل سفارة مالطا باليوم الوطني
9 أكتوبر 2025 00:11

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش مساء اليوم حفل الاستقبال الذي أقامته سعادة ماريا كاميليري سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق دوست تاني في أبوظبي، معالي الدكتور ميشيل فالزون وزير السياسة الاجتماعية وحقوق الطفل بجمهورية مالطا وعمر النيادي مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية وعدد من أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية بين مالطا ودولة الإمارات وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية وكبار المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال وأفراد الجالية المالطية المقيمة بالدولة.
وأشادت السفيرة في كلمة لها بهذه المناسبة، بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبعلاقات التعاون القوية بين البلدين، مضيفة أن بلادها حريصة على تعزيز مجالات التعاون في مختلف المجالات.
وأضافت أن العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية مالطا ودولة الإمارات قوية وتستند إلى الرغبة المتبادلة في مواصلة تعزيزها وتنميتها في القطاعات التنموية كافة، مؤكدة أن دولة الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول لجمهورية مالطا على مستوى المنطقة.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يشهد إطلاق برنامج «إعداد 100 قائد إماراتي في قطاع الصحة»
نهيان بن مبارك يفتتح الملتقى السنوي لأندية التسامح والهوية الوطنية بالجامعات
المصدر: وام
نهيان بن مبارك
آخر الأخبار
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
علوم الدار
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
اليوم 14:29
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
الرياضة
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
اليوم 14:24
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
الرياضة
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
اليوم 14:16
موانئ دبي العالمية تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
اقتصاد
"موانئ دبي العالمية" تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
اليوم 14:16
وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يزور «إكسبو 2025 أوساكا»
علوم الدار
وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يزور «إكسبو 2025 أوساكا»
اليوم 14:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©