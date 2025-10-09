رئيس الدولة: خالص التهاني إلى الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة يوم ميلاده

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة يوم ميلاده.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "خالص التهاني إلى الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة يوم ميلاده، وصادق الأمنيات له بموفور الصحة والسعادة ومواصلة العمل من أجل تقدم روسيا وازدهار شعبها".