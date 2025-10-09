بيورهيلث تستكمل صفقة استحواذها على مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية»

استكملت مجموعة «بيورهيلث القابضة» الاستحواذ على حصة 60% من مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية»، المزوّد الرائد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص، في صفقة بلغت قيمتها 800 مليون يورو. وتُقدِّر هذه الصفقة القيمة الكاملة لمجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» بمبلغ 1.3 مليار يورو، وتشكِّل محطة بارزة في مسيرة «بيورهيلث» نحو بناء شبكة رعاية صحية عالمية مترابطة وقائمة على الابتكار، انطلاقاً من مقرها الرئيسي في أبوظبي.

ويسهم دمج شبكة مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية»، المكوّنة من 11 مستشفى و23 مركزاً تشخيصياً، في تعزيز القدرات الدولية لمجموعة «بيورهيلث» وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لتشمل أكثر من 1.4 مليون مراجع سنوياً. وتضمُّ مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» فريقاً مؤلفاً من أكثر من 6,700 متخصِّص في الرعاية الصحية، لتشكِّل عنصراً محورياً في منظومة «بيورهيلث» المتنامية، وترسِّخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للتميُّز والاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.

وأُقيمَت مراسم توقيع اتفاقية الاستحواذ في اليونان بحضور معالي كيرياكوس بيراكاكيس، وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية اليونانية، ومعالي أدونيس غيورايديس، وزير الصحة في الجمهورية اليونانية، والدكتور علي عبيد علي اليبهونى الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية اليونانية، إلى جانب كبار المسؤولين من «بيورهيلث»، و«سي في سي كابيتال بارتنرز»، وإدارة مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية».

وقال كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة «بيورهيلث»: «إنَّ استكمال هذه الصفقة يُعَدُّ محطة محورية في مسيرتنا نحو إنشاء منصة صحية عالمية مترابطة. لقد أثبتت بيورهيلث قدرتها على استقطاب الفرص وتنفيذها والحصول على الموافقات التنظيمية في أسواق متقدمة، وهو ما يعكس قوة المجموعة ومصداقيتها الدولية. ومن خلال الاستحواذ على مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية»، نمضي اليوم نحو التوسُّع في أسواق جديدة، بما يُتيح تبادل المعرفة وتعزيز الابتكار، وينعكس إيجاباً على نتائج المرضى عبر شبكتنا. والأهم أنَّ هذا الاستحواذ قد أُنجِز بفضل الملاءة المالية القوية لمجموعة بيورهيلث، ونتوقَّع أن نلمس الأثر المالي الإيجابي ابتداءً من الأول من أكتوبر 2025».

وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: «بانضمام مجموعة هيلينك للرعاية الصحية إلى محفظتنا، سنمضي بوتيرة أسرع نحو تنفيذ رؤيتنا الرامية إلى توفير رعاية صحية متقدمة تتمحور حول المريض، وتتخطّى الحدود الجغرافية. وتعزِّز هذه الصفقة الخبرات الطبية، وتُوسِّع نطاق الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة، وتُنوِّع مصادر الإيرادات عبر أسواق متقدمة وعملات متعددة. ويؤكِّد ذلك التزامنا الراسخ بخلق قيمة مستدامة للمرضى والمجتمعات والمساهمين على حدٍّ سواء. وتوظِّف بيورهيلث قوة الذكاء الاصطناعي معتمدةً على بصمتها الرقمية المتنامية، لإعادة صياغة مستقبل الرعاية الصحية على مستوى العالم. ولا شكَّ أنَّ الاعتماد على أفضل الكفاءات، من أطباء وعلماء إلى أحدث التقنيات عبر شبكتنا العالمية، يمنحنا ميزة تنافسية فريدة، ونواصل بناء أوجه التكامل والابتكار عبر منصتنا».

يأتي استحواذ «بيورهيلث» على مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» امتداداً لمسيرة توسُّعها الدولي في الأعوام الأخيرة، ويشمل ذلك صفقة الاستحواذ على مجموعة «سيركل هيلث» عام 2024 بقيمة 1.2 مليار دولار، وهي أكبر مشغِّل مستقل للمستشفيات في المملكة المتحدة، إضافة إلى استثمار بقيمة 500 مليون دولار في شركة «أردنت هيلث سيرفيسز» في الولايات المتحدة عام 2022، تُوِّج بطرحها العام الناجح في بورصة نيويورك عام 2024. وتُجسِّد هذه الصفقات النهج المنضبط للمجموعة في الاستحواذ على أصول عالية الجودة، وبناء محفظة عالمية متنوّعة تغطّي أسواقاً متعددة وعملات مختلفة.

وقال أليكس فوتاكيديس، الشريك والرئيس «سي في سي كابيتال بارتنرز» في اليونان: «نفخر بما حقَّقناه من نمو في مجموعة (هيلينك للرعاية الصحية)، التي أصبحت اليوم المزوّد الرائد لخدمات الرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص. وتمثِّل شراكتنا مع بيورهيلث دليلاً ملموساً على جودة خدمات المجموعة وحجمها وإمكاناتها التوسُّعية المستقبلية. ونحن على ثقة بأنَّ الجمع بين خبرة بيورهيلث الدولية وحضور مجموعة هيلينك الراسخ في جنوب أوروبا سيوفِّر قيمة مستدامة للمراجعين والموظفين والمنظومة الصحية».

وأضاف ديميتريس سبيريديس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «هيلينك للرعاية الصحية»: «يُشكِّل انضمامنا إلى بيورهيلث محطة مفصلية في مسيرة المجموعة. ومن خلال عملنا المشترك، سنُسرِّع وتيرة الابتكار، ونُعزِّز جودة الرعاية الصحية، ونُكرِّس دورنا كمزوِّد رعاية صحية رائد في اليونان وقبرص. إنَّ بيورهيلث تولي أهمية كبرى للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ورعاية صحية تستشرف المستقبل. ومن هذا المنطلق، سنعمل على دمج أفضل الممارسات ليس فقط على صعيد الممارسات السريرية، بل أيضاً عبر المنظومة التقنية بأكملها».

وبعد إتمام الاستحواذ، ستحتفظ «سي في سي كابيتال بارتنرز» وإدارة مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» بحصة تشمل 40% في مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية»، ما يضمن استمرارية الأعمال ودعم مسيرة النمو المستقبلية.