الإمارات ترحّب بالاتفاق على المرحلة الأولى من إطار وقف إطلاق النار في غزة

الإمارات ترحّب بالاتفاق على المرحلة الأولى من إطار وقف إطلاق النار في غزة

9 أكتوبر 2025 13:46
9 أكتوبر 2025 13:46

رحّبت الإمارات العربية المتحدة بإعلان فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من إطار وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة الدور البارز والهام الذي قام به في دعم هذا المسار وحث الأطراف على التوصل إلى تفاهمات عاجلة توقف الحرب المأساوية وتعمل على إحلال السلام والاستقرار في القطاع.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن تقدير دولة الإمارات للجهود الكبيرة، التي بذلها فخامة الرئيس الأميركي ترامب في قيادة هذه المساعي، مشيدة في هذا السياق بالمساعي الدؤوبة، التي قامت بها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية لتيسير التفاهمات التي أفضت إلى هذا الاتفاق.

