الجمعة 10 أكتوبر 2025
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
9 أكتوبر 2025 17:48

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح السبت، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:38 والمد الثاني عند الساعة 03:50 والجزر الأول عند 08:14 والجزر الثاني عند الساعة 21:25، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:54 والمد الثاني عند الساعة 00:40 والجزر الأول عند الساعة 17:39.

