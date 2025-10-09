«تريندز» يشارك في المنتدى البرلماني التشريعي الأول

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في أعمال النسخة الأولى من المنتدى البرلماني التشريعي، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي. وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن مشاركة المركز تأتي في إطار التزامه بدعم الجهود الوطنية التشريعية الرامية إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي الذي أصبح ركيزة رئيسة في مسيرة التحول الرقمي الشامل.

وقال: إن مشاركة المركز تؤكد الدور المحوري الذي يلعبه البحث العلمي في دعم صناعة القرار وتطوير السياسات المستنيرة بما يخدم توجهات الدولة نحو الريادة في المجالات التقنية والمعرفية. وأضاف: أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم محركات التنمية المستقبلية، ويستلزم وجود تشريعات مرنة ومتطورة تشجع الابتكار وتضمن في الوقت ذاته حماية المصالح الوطنية والحقوق الفردية، مشيراً إلى أن المنتدى يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف بين المشرعين والأكاديميين والمختصين في هذا المجال الحيوي.