الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يشارك في المنتدى البرلماني التشريعي الأول

فريق المركز المشارك في الفعاليات (من المصدر)
10 أكتوبر 2025 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: مكافحة الإرهاب تتطلب نهجاً شاملاً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان
حاكم الشارقة يدعو سكان الإمارة إلى تسجيل بياناتهم في «تعداد 2025»

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في أعمال النسخة الأولى من المنتدى البرلماني التشريعي، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي. وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن مشاركة المركز تأتي في إطار التزامه بدعم الجهود الوطنية التشريعية الرامية إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي الذي أصبح ركيزة رئيسة في مسيرة التحول الرقمي الشامل.
وقال: إن مشاركة المركز تؤكد الدور المحوري الذي يلعبه البحث العلمي في دعم صناعة القرار وتطوير السياسات المستنيرة بما يخدم توجهات الدولة نحو الريادة في المجالات التقنية والمعرفية. وأضاف: أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم محركات التنمية المستقبلية، ويستلزم وجود تشريعات مرنة ومتطورة تشجع الابتكار وتضمن في الوقت ذاته حماية المصالح الوطنية والحقوق الفردية، مشيراً إلى أن المنتدى يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف بين المشرعين والأكاديميين والمختصين في هذا المجال الحيوي.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
محمد العلي
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©