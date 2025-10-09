رسائل توعوية لحماية الأبناء من المخدرات

دبي (الاتحاد)

تستضيف الحلقة الثالثة من سلسلة بودكاست «متعافي»، التي ستُعرض اليوم الجمعة عبر قناة يوتيوب شرطة دبي، اللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، الذي سيوجه رسائل توعوية ومجتمعية مهمة لحماية الأبناء من آفة المخدرات من خلال خبرته العملية والمهنية في مكافحتها.

ويتحدث اللواء عيد محمد حارب ثاني خلال الحلقة التي ستحمل عنوان «بكل شفافية لنحمي ونخدم»، عن أهمية دور الأسرة ومصادقة الأبناء لعدم وقوعهم في براثن تعاطي المواد المخدرة، والحذر من أصدقاء السوء، وخطر «فضول التجريب».