الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

رسائل توعوية لحماية الأبناء من المخدرات

رسائل توعوية لحماية الأبناء من المخدرات
10 أكتوبر 2025 01:15

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: مكافحة الإرهاب تتطلب نهجاً شاملاً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان
حاكم الشارقة يدعو سكان الإمارة إلى تسجيل بياناتهم في «تعداد 2025»

تستضيف الحلقة الثالثة من سلسلة بودكاست «متعافي»، التي ستُعرض اليوم الجمعة عبر قناة يوتيوب شرطة دبي، اللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، الذي سيوجه رسائل توعوية ومجتمعية مهمة لحماية الأبناء من آفة المخدرات من خلال خبرته العملية والمهنية في مكافحتها.
ويتحدث اللواء عيد محمد حارب ثاني خلال الحلقة التي ستحمل عنوان «بكل شفافية لنحمي ونخدم»، عن أهمية دور الأسرة ومصادقة الأبناء لعدم وقوعهم في براثن تعاطي المواد المخدرة، والحذر من أصدقاء السوء، وخطر «فضول التجريب».

شرطة دبي
دبي
الإمارات
المخدرات
مكافحة المخدرات
أضرار المخدرات
مخاطر المخدرات
