جامعة الإمارات الأولى محلياً وضمن الفئة 201 - 250 عالمياً

العين (وام)

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً أكاديمياً جديداً بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدولة، ودخولها ضمن الفئة «201-250» عالمياً في تصنيف «تايمز» 2026، متقاسمة المركز الأول محلياً مع جامعة خليفة وجامعة أبوظبي، ما يعكس مكانتها كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة عالمياً.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن هذا الإنجاز يعكس النهج المستدام الذي تتبناه الجامعة في تطوير بيئتها الأكاديمية والبحثية، ويجسّد رؤيتها كونها مركزاً علمياً يسهم في بناء مجتمع المعرفة. وقال معاليه إن تقدم جامعة الإمارات في التصنيفات العالمية للجامعات، إنما هو ثمرة التزامها برؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت التعليم والبحث العلمي ركيزةً لتطور الدولة وازدهارها مشيراً إلى أن الجامعة عملت خلال السنوات الماضية على بناء منظومة أكاديمية متكاملة تُحفّز على الابتكار وتُخرّج كفاءات وطنية قادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة، وتنتج بحوثاً علمية ذات أثر عالمي تٌسهم في إيجاد حلول للتحديات المستقبلية.