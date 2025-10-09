«فخر الوطن» يحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد مكتب «فخر الوطن» بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي أقرّته منظمة الصحة العالمية في 10 أكتوبر من كل عام، أن تعزيز الصحة النفسية بات ضرورة أساسية لا تقلّ أهمية عن الصحة الجسدية، خصوصاً لأبطال خط الدفاع الأول الذين يقدّمون تضحيات استثنائية لحماية المجتمع وصون أمنه وسلامته.

وأشاد المكتب بمبادرات وفعاليات شهر الصحة النفسية، الذي أطلقته مؤسسة «الإمارات للخدمات الصحية» طوال أكتوبر الجاري، باعتبارها نقلة نوعية في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من منظومة الصحة العامة. وأوضح المكتب أن هذه الفعاليات تُسهم في توفير أدوات وقائية وعلاجية مبتكرة، وتدعم استقرار الأفراد النفسي والمهني، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياتهم وإنتاجيتهم. ونوّه المكتب إلى أن هذه المبادرات الوطنية تعكس رؤية الدولة وقيادتها الرشيدة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتوازناً، وتُجسّد مكانة الإمارات كنموذج عالمي في تطوير خدمات نوعية تُعنى بالإنسان أولاً،

وشدّد مكتب «فخر الوطن» على أن اليوم العالمي للصحة النفسية يُمثل فرصة مُتجدّدة لتعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي التي تخدم جميع فئات المجتمع، وتضمن استدامة العطاء بروح إيجابية وطاقات متجددة، مؤكداً أن الإمارات ماضية في جهودها لتكون رائدة في نشر الوعي، وتقديم حلولٍ مُبتكرة تُعزّز الصحة النفسية كركيزة أساسية في مسيرة التنمية.