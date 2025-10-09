الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«فخر الوطن» يحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية

«فخر الوطن» يحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية
10 أكتوبر 2025 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: مكافحة الإرهاب تتطلب نهجاً شاملاً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان
حاكم الشارقة يدعو سكان الإمارة إلى تسجيل بياناتهم في «تعداد 2025»

أكّد مكتب «فخر الوطن» بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي أقرّته منظمة الصحة العالمية في 10 أكتوبر من كل عام، أن تعزيز الصحة النفسية بات ضرورة أساسية لا تقلّ أهمية عن الصحة الجسدية، خصوصاً لأبطال خط الدفاع الأول الذين يقدّمون تضحيات استثنائية لحماية المجتمع وصون أمنه وسلامته.
وأشاد المكتب بمبادرات وفعاليات شهر الصحة النفسية، الذي أطلقته مؤسسة «الإمارات للخدمات الصحية» طوال أكتوبر الجاري، باعتبارها نقلة نوعية في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من منظومة الصحة العامة. وأوضح المكتب أن هذه الفعاليات تُسهم في توفير أدوات وقائية وعلاجية مبتكرة، وتدعم استقرار الأفراد النفسي والمهني، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياتهم وإنتاجيتهم. ونوّه المكتب إلى أن هذه المبادرات الوطنية تعكس رؤية الدولة وقيادتها الرشيدة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتوازناً، وتُجسّد مكانة الإمارات كنموذج عالمي في تطوير خدمات نوعية تُعنى بالإنسان أولاً، 
وشدّد مكتب «فخر الوطن» على أن اليوم العالمي للصحة النفسية يُمثل فرصة مُتجدّدة لتعزيز برامج الدعم النفسي والاجتماعي التي تخدم جميع فئات المجتمع، وتضمن استدامة العطاء بروح إيجابية وطاقات متجددة، مؤكداً أن الإمارات ماضية في جهودها لتكون رائدة في نشر الوعي، وتقديم حلولٍ مُبتكرة تُعزّز الصحة النفسية كركيزة أساسية في مسيرة التنمية.

اليوم العالمي للصحة النفسية
الإمارات
الصحة النفسية
مكتب فخر الوطن
خط الدفاع الأول
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©