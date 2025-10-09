الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تخريج الدفعة الخامسة من «التميُّز الحكومي»

عمر العلماء والحضور خلال حفل التخريج (من المصدر)
10 أكتوبر 2025 01:15

دبي (الاتحاد)

احتفى برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، بتخريج 200 منتسب يمثلون الدفعة الخامسة من برنامج «الدبلوم المهني في منظومة التميز الحكومي - فئة مقيم منظومة التميز الحكومي»، الذي يهدف إلى تأهيل كوادر وطنية متخصّصة في مجال التميز الحكومي، وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لتبني أفضل الممارسات في التميز المؤسسي.
ونظم الحفل في حرم جامعة حمدان بن محمد الذكية، بحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وإبراهيم سلمان الحمادي، المدير التنفيذي للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وعدد من المسؤولين والأكاديميين، وممثلي الجهات الحكومية.

إضافة نوعية 
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية المتخصّصة في مجالات التميز الحكومي، يمثل ركيزة لجهود الحكومة ومبادراتها الهادفة لترجمة رؤى القيادة الرشيدة في جعل العمل الحكومي الإماراتي نموذجاً عالمياً في التميز وجودة الأداء وكفاءة الخدمة.
وقال معاليه: إن خريجي البرنامج سيشكلون إضافة نوعية لفرق العمل الحكومية، وسيسهمون بالاستفادة مما اكتسبوه من مهارات ومعارف متقدمة في تعزيز بيئة عمل قائمة على التميز والابتكار، مشيراً إلى منظومة التميز الحكومي في حكومة الإمارات، وتطوير الكوادر البشرية الريادية في هذا المجال، يعكسان المستوى الريادي والمتقدم للعمل الحكومي في الإمارات، والذي أصبح مصدر إلهام لكثير من حكومات العالم.

ترسيخ الريادة 
من جهتها، قالت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية: «نفخر في جامعة حمدان بن محمد الذكية بشراكتنا النوعية مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، ونعتز بمساهمتنا في تخريج دفعةٍ جديدة من منتسبي البرنامج الذين يحملون بثقةٍ واقتدار مسؤولية تحقيق التطلعات الوطنية في ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات كمنارةٍ للتميُّز في العمل الحكومي. ويجسّد هذا البرنامج الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة في تمكين وتأهيل أبناء وبنات الوطن».

التميز المؤسسي
قال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «لقد أصبح هذا البرنامج علامة فارقة ومحطة فاصلة في مسيرة تأهيل الكوادر والكفاءات المؤسسية الوطنية، تحقيقاً للرؤية الاستثنائية والتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة في الدولة. ولنا أن نعتز بأن الجامعة، من خلال شراكتها الاستراتيجية مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، تواصل دورها المؤثر في تأهيل وتخريج كوكبة جديدة من هذه الكفاءات في إنجاز نوعي جديد. ويُعد هذا الإنجاز حلقة جديدة ضمن سلسلة متصلة من منجزات برنامج منظومة التميز الحكومي الذي يهدف فيما يهدف إلى تطوير أفضل الممارسات العالمية في مجالات التميز المؤسسي».
ويشكّل برنامج مقيم منظومة التميز الحكومي المهني رافداً استراتيجياً لتوجهات حكومة دولة الإمارات في بناء جيل من الكفاءات الوطنية المتخصصة في التميز الحكومي، عبر تطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم وإثراء معارفهم، بما يمكنهم من نشر ثقافة التميز في جهات عملهم، سواء من خلال مهام التقييم أو عبر تقديم الاستشارات استناداً إلى معايير منظومة التميز الحكومي. 

منظومة التميز
الجدير بالذكر، أن مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء وقع مذكرة تفاهم مع «جامعة حمدان بن محمد الذكية» لتعزيز التعاون في تطوير برامج دبلوم مهني في منظومة التميز الحكومي، ضمن جهود دعم التوجهات الوطنية لاعتماد وتطوير أفضل الممارسات العالمية في مجالات التميز المؤسسي، وبناء قدرات الكوادر الوطنية المؤهلة لتطبيق منظومة التميز الحكومي الأولى من نوعها على مستوى العالم.

التميز الحكومي
الإمارات
عمر العلماء
رجاء القرق
منصور العور
برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي
وزارة شؤون مجلس الوزراء
جامعة حمدان بن محمد الذكية
