علوم الدار

«إسلامية دبي» والقنصلية الفرنسية يبحثان سُبل تعزيز الحوار الحضاري

«إسلامية دبي» والقنصلية الفرنسية يبحثان سُبل تعزيز الحوار الحضاري
10 أكتوبر 2025 01:15

دبي (الاتحاد)

في إطار تعزيز جسور التعاون الثقافي والديني، استقبل محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، جان كريستوف باريس، القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي.
وتناول اللقاء، الدور الريادي الذي تضطلع به الدائرة في ترسيخ قيم الحوار البنّاء بين الأديان، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة في جعل دبي نموذجاً عالمياً للتعايش السلمي والاعتدال. كما ناقش الجانبان عدداً من المبادرات الثقافية والخيرية المنفذة في الإمارة، مؤكدين أهمية تعزيزها بما يخدم مختلف شرائح المجتمع.
وأكد محمد مصبح ضاحي، حرص الدائرة على أن تكون الأقرب للمجتمع من خلال مبادراتها وفعالياتها، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يعكس التزام الدائرة بدعم قيم الحوار والتفاهم المشترك، وفق خططها الاستراتيجية ورؤيتها في جعل دبي نموذجاً عالمياً للوسطية والانفتاح الحضاري.

إسلامية دبي
دبي
الإمارات
فرنسا
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
