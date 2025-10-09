حمدان بن زايد: نتشرف باستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة في أبوظبي

أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، عن تشرف الإمارات باستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة في أبوظبي.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «نتشرف باستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 في أبوظبي، أحد أكبر الملتقيات الدولية المكرّسة لصون الطبيعة، بمشاركة وزراء وعلماء وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص من أكثر من 140 دولة».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان «برؤية قيادتنا الحكيمة، نواصل بناء شراكاتٍ تعزّز العمل الجماعي للحفاظ على التنوع البيولوجي وصون موارد الطبيعة للأجيال القادمة. واليوم، نوفّر منصةً عالميةً توحّد الجهود من أجل حماية كوكبنا وتعزيز التعاون الدولي لما فيه خير البيئة والإنسانية».