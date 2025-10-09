الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن زايد: نتشرف باستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة في أبوظبي

حمدان بن زايد: نتشرف باستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة في أبوظبي
9 أكتوبر 2025 20:58

أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، عن تشرف الإمارات باستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة في أبوظبي.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «نتشرف باستضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 في أبوظبي، أحد أكبر الملتقيات الدولية المكرّسة لصون الطبيعة، بمشاركة وزراء وعلماء وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص من أكثر من 140 دولة».

أخبار ذات صلة
آمنة الضحاك: الإمارات لديها تاريخ طويل في الحفاظ على البيئة
مشاركون في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة لـ«الاتحاد»: الإمارات منصة عالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان «برؤية قيادتنا الحكيمة، نواصل بناء شراكاتٍ تعزّز العمل الجماعي للحفاظ على التنوع البيولوجي وصون موارد الطبيعة للأجيال القادمة. واليوم، نوفّر منصةً عالميةً توحّد الجهود من أجل حماية كوكبنا وتعزيز التعاون الدولي لما فيه خير البيئة والإنسانية».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن زايد
المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة
أبوظبي
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
