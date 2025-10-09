جناح الإمارات في «مؤتمر الحفاظ على الطبيعة» يستعرض مشروعات رائدة

أبوظبي (الاتحاد)

تجسد مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، التزام الدولة الراسخ بريادة العمل البيئي العالمي.

ويعد جناح دولة الإمارات أحد أبرز أركان المؤتمر، إذ يجمع تحت مظلته المؤسسات الوطنية العاملة كافة في قطاع البيئة، ليقدم صورة متكاملة عن الجهود الاتحادية والمحلية في صون الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجي، في تجسيد حي لرؤية القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر استدامة.

وقالت هبة الشحي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة: «نحتفي بانطلاق أكبر مؤتمر عالمي للحفاظ على البيئة في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 8 آلاف خبير وعالم وباحث وشاب من مختلف دول العالم. ويركز المؤتمر على أهمية الموارد الطبيعية، ودور الابتكار في تحقيق التنوع البيولوجي، وإشراك الشباب في حماية البيئة، لتكون الإمارات منصة عالمية لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل أكثر استدامة».

وأوضحت الشحي أن جناح الإمارات يشكل مساحة وطنية موحدة تضم مختلف الجهات المعنية بالبيئة في الدولة، مشيرة إلى أن الجناح يهدف إلى نقل التجربة الإماراتية في حماية الطبيعة إلى العالم من خلال العروض التفاعلية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات البحثية. وأضافت: «نعمل على إبراز التكامل بين الابتكار والإرث البيئي الإماراتي المستلهم من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليكون نموذجاً يحتذى به في العمل البيئي العالمي».

وأكدت الشحي أن جناح دولة الإمارات يواصل خلال أيام المؤتمر تنظيم جلسات حوارية وورش عمل تسلط الضوء على مبادرات الدولة في حماية التنوع البيولوجي ومواجهة التغير المناخي، مجسداً روح الريادة والتعاون التي لطالما تميزت بها الإمارات في مسيرتها نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة.

وبينت فاطمة الحميري، محلل في هيئة البيئة - أبوظبي، أن جناح الإمارات صمم بأسلوب مبتكر مستوحى من شجر النخيل، رمز العطاء والاستمرارية في البيئة الإماراتية، وتم تجهيزه بالكامل بمواد قابلة لإعادة التدوير، بما يعكس التزام الدولة بمبادئ الاستدامة في جميع تفاصيل مشاركتها. ويعرض الجناح مجموعة من المشاريع والمبادرات الوطنية التي تتمحور حول حماية البيئة، مستلهمة إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى في أبناء الإمارات حب الطبيعة واحترامها.