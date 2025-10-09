الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«وفد الإمارات للتنمية المتوازنة» يبحث التعاون مع مؤسسات يابانية

أعضاء الوفد خلال أحد اللقاءات (وام)
10 أكتوبر 2025 01:16

أبوظبي (وام)

بحث مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، سُبل تعزيز التعاون المشترك مع مجموعة من المؤسسات اليابانية الحكومية وشركات القطاع الخاص المعنية في تطوير العمل التنموي على نحو مستدام وفي أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مختلف المجالات المجتمعية والاقتصادية والثقافية والسياحية.
وعقد وفد المجلس خلال زيارة إلى اليابان، عدداً من الاجتماعات الثنائية بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات المؤسسية، بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية في القُرى اليابانية للتعرف بشكل أكبر على النماذج الناجحة والتجارب الرائدة في تنفيذ البرامج المجتمعية لمختلف الشرائح العمرية، التي تهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي والترابط الأسري بين جميع مكونات المجتمع.
وزار وفد المجلس جناح الإمارات في معرض «إكسبو 2025 أوساكا» اليابان الذي يختتم فعالياته في 13 أكتوبر الحالي، ويجسّد عمق الهوية الوطنية ومبادئ ورؤية الإمارات الراسخة وطموحاتها للمستقبل بما يعزّز مسيرة التنمية المستدامة والازدهار.

التجارب العالمية
كما زار الوفد جناح اليابان وعدداً من الأجنحة الخليجية واطلع على التجارب العالمية المُلهمة التي توفرها أجنحة الدول المشاركة في المعرض لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز الفرص الاقتصادية وإثراء المشروعات السياحية بالتركيز على أهمية تسخير التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقات الذكية في ازدهار وتنمية المجتمعات وتحقيق تطلعات الشعوب في شتى القطاعات الحياتية الحيوية.

آفاق التعاون
وفي إطار الزيارة، بحث المجلس آفاق التعاون وتبادل المعرفة مع محافظة توكوشيما وشركة Irodori.
واطلع الوفد على مبادرة GovTech Tokyo الرقمية التابعة لحكومة طوكيو الهادفة إلى تمكين السكان وموظفي الحكومة من خلال الابتكار.
كما بحث الوفد تعزيز التعاون مع مؤسسة الابتكار الاجتماعي والاستثمار في اليابان وزار متحف إيدو المعماري في ضواحي طوكيو.

مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة
الإمارات
اليابان
إكسبو 2025 أوساكا
معرض إكسبو
إكسبو 2025
أوساكا
إكسبو أوساكا
