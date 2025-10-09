وفد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يزور «إكسبو 2025 أوساكا»

أوساكا (وام)

زار وفد من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ضم عدداً من أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل، أمس، معرض «إكسبو 2025 أوساكا»، وذلك بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وجاءت مشاركة أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل ضمن الوفد، بهدف تعزيز الوعي الثقافي والتبادل المعرفي، والاطلاع على التجارب الدولية في مجالات التنمية المستدامة والابتكار، واستكشاف مستقبل مختلف القطاعات المتصلة بالذكاء الاصطناعي.

وضم الوفد: عبدالله بدر العلي، رئيس الوفد، وسعيد أحمد الرميثي، رئيس مجلس شباب الإمارات للزراعة وسفير اليونيسف للتغير المناخي والبيئة في «COP28»، ومريم بنت حسن الغافري، عضو البرلمان الإماراتي للطفل، رئيس لجنة شؤون البيئة والاستدامة، والمخترع الإماراتي علي بن حميد اللوغاني، عضو البرلمان الإماراتي للطفل ومقرر لجنة شؤون البيئة والاستدامة.

وتفقد الوفد خلال الزيارة، التي تأتي في مستهل برنامج زيارته الرسمية إلى اليابان، جناح الدولة المشارك في الحدث، الذي تم افتتاحه في أبريل 2025 تحت شعار «من الأرض إلى الأثير»، ويقدم للزوّار تجربة متعددة الحواس تصحبهم في رحلة تفاعلية، تروي قصة الدولة عبر خمس مناطق موضوعية رئيسية.



إنجازات الدولة

وتعرّف الوفد إلى موضوعات الجناح التي تسلط الضوء على إنجازات الدولة في مجالات متعددة، بدءاً من استكشاف الفضاء والابتكار في قطاع الرعاية الصحية، مروراً بالاستدامة والريادة البيئية، وصولاً إلى التراث الثقافي العريق.

وأشاد الوفد بجهود القائمين على الجناح الذي استقطب الآلاف من الزوار منذ افتتاحه، ويقدم للزوار إطلالة مميزة على مسيرة تنموية مليئة بالإنجازات سطرتها الدولة على مدار عقود، كما يعد فرصة للتعرف على الإرث الثقافي الغني للدولة، خاصةً مع تصميمه المبتكر الذي ضم 90 عموداً باستخدام أكثر من مليوني قطعة من جريد النخيل.



جناح اليابان

كما زار الوفد، جناح اليابان الذي يضم ثلاثة موضوعات رئيسية وهي: «من الماء إلى المادة»، و«من المادة إلى الجسم»، و«من النفايات إلى الماء»، والتي تركّز على تعزيز مفاهيم الاستدامة وأهمية العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا ودعم السلوكيات المستدامة. وزار الوفد أيضاً جناح المرأة، الذي يُعد امتداداً لجناح المرأة في «إكسبو 2020 دبي»، وكان أول جناح ينشأ للمرأة في تاريخ معارض إكسبو العالمية. وتعرف الوفد على التصميم المبتكر للجناح، الذي يركّز على الاستدامة وتمكين المرأة، ويقدم تجربة فريدة تدمج الفن والتكنولوجيا والحوار العالمي تحت شعار «تصميم مستقبل مشترك».



تبادل الخبرات

وأكد عبدالله بدر العلي، أن هذه الزيارة تأتي تجسيداً للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في تعزيز الحضور الإماراتي الفاعل على الساحة الدولية، ودعم مبادئ التعاون والابتكار والاستدامة، التي يجسّدها هذا الحدث العالمي، وتمثل محطة مهمة لإبراز إنجازات الدولة في مجالات تمكين المرأة والطفل والتنمية الاجتماعية المستدامة، وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين.

واعتبر العلي أن مشاركة أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل ضمن الوفد، تحمل دلالات عميقة على إيمان الإمارات بدور الطفل كشريك فاعل في الحاضر وصانع للمستقبل، إضافة إلى أنها فرصة لهم للتعرف على ثقافات الشعوب واكتساب الخبرات وتوسيع آفاقهم الفكرية، مؤكداً أن البرلمان يجسّد ما تحظى به الأجيال الناشئة في الدولة من دعم ورعاية وتمكين من القيادة الرشيدة.



مجال الاستدامة

من جانبه، أكد سعيد أحمد الرميثي، الذي يُعدُّ من أصغر مؤسسي المزارع العضوية في الدولة، أن الإمارات أصبحت اليوم من الدول الرائدة في مجال الاستدامة، وتمتلك العديد من المشاريع والمبادرات المتميزة في هذا المجال، لاسيما في القطاع الزراعي.

وأضاف: أن زيارة إكسبو أوساكا فتحت آفاقاً واعدة للتعرف على العديد من النماذج العالمية الرائدة في مجال الاستدامة، وكذلك إبراز مسيرة الإمارات المتميزة في هذا المجال وتبادل الخبرات والتجارب مع المشاركين.



مبادرات الإمارات

من ناحيتها، قالت مريم بنت حسن الغافري، إن هذه المشاركة تعكس ما يحظى به البرلمان الإماراتي للطفل من دعم ورعاية مستمرين من قيادة الدولة الرشيدة، ووفرت لهم فرصة مثالية للاطلاع على العديد من التجارب الرائدة لمختلف الدول المشاركة في الحدث العالمي، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود ومبادرات الإمارات الرائدة في مجال تمكين المرأة والطفل والاستدامة.



الحفاظ على البيئة

من جانبه، أكد علي بن حميد اللوغاني، أن هذه الزيارة وفّرت منصة مثالية لأعضاء البرلمان الإماراتي للطفل للاطلاع على العديد من المبادرات والابتكارات الدولية المتصلة بالاستدامة وجهود الحفاظ على البيئة، وأتاحت لهم تسليط الضوء على النموذج الإماراتي الرائد عالمياً في تمكين الأطفال والأجيال الناشئة وتحفيزهم على التميّز والإبداع.