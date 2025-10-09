الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يدعو سكان الإمارة إلى تسجيل بياناتهم في «تعداد 2025»

حاكم الشارقة يدعو سكان الإمارة إلى تسجيل بياناتهم في «تعداد 2025»
10 أكتوبر 2025 01:16

الشارقة (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: مكافحة الإرهاب تتطلب نهجاً شاملاً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان
الإمارات.. نموذج يحتذى به دولياً في مكافحة العمى والرعاية البصرية

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية مشاركة جميع سكّان إمارة الشارقة في «مشروع تعداد الشارقة 2025»، الذي سينطلق 15 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، ويهدف إلى جمع بيانات السكّان لاتخاذ قرارات تخدم مصالحهم وتلبي رغباتهم. 
ودعا سموه جميع سكّان الإمارة للمبادرة في تسجيل بياناتهم، مؤكداً أن جميع البيانات التي تُجْمَع ستكون سرية للغاية، وأن كل شخص على أرض الشارقة يقدم بياناته فهو يتواصل مع سموه من خلال هذا الإحصاء، لافتاً سموه إلى أن من يتقاعس أو يمتنع عن تقديم بياناته، فقد أضاع حقه. 
وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»: «أود أن أوضح أهمية مشروع تعداد الشارقة، فهذا الإحصاء مهم لجميع الناس، وهناك من الناس من يقول هذا الإحصاء لا يعنيني أو لا يهمني أنا، وفي الحقيقة أن هذا الإحصاء مهم للجميع، لأنه يبيّن وضع كل إنسان على أرض الشارقة، فأنا أطلب من الموظفين المسؤولين عن تعداد الشارقة أموراً محددة يعلمونها جيداً، فعلى سبيل المثال أحدد لهم قرية معينة في مكان محدد ليجلبوا لي بيانات تفصيلية عن جميع سكّانها، تشمل أسماءهم وشكل بيوتهم ومستوى معيشتهم ومستوى الدخل، وبناء على هذه البيانات نصدر قرارات لمصلحة الناس، فبقدر مصداقية الناس في هذه التقارير تعود عليهم فائدة، حتى رغبات الناس التي يبدونها ويتم تسجيلها في الإحصاء نستجيب لها ونصدر القرارات لتحقيقها، فهذا الإحصاء مهم جداً لجميع الناس».
وتابع سموه، قائلاً: «هذا الإحصاء ليس للنشر، وإنما يتم التعامل معه بسرية تامة، لأن فيه أحوال الناس، فلا ينشر ولا يطلع عليه أحد إلا إذا أنا وجهت دائرة الخدمات الاجتماعية بالاطلاع على نقطة محددة للقيام بدور محدد، فتُبلِغ رئيسة الدائرة المسؤولين عن الإحصاء بأن لديها أمراً من حاكم الشارقة فيسمحوا لها بالاطلاع على المعلومات المحددة».
واستطرد صاحب السمو حاكم الشارقة حديثه، قائلاً: «ليتأكد كل شخص على أرض الشارقة أنه يتواصل معي شخصياً من خلال هذا الإحصاء، فأنا أعلم من خلاله أدق التفاصيل عن الناس والتي من خلالها أتمكن من مساعدتهم، حيث نسألهم في الإحصاء عن جميع التزاماتهم المالية والأقساط التي يسددونها وعن قدرتهم على السداد، ومن خلال تقارير الإحصاء السابقة رفعنا الحد الأدنى للعيش الكريم للأسرة إلى 17500 درهم، وأضفنا مناطق سكنية جديدة، وفتحنا منشآت وجهات جديدة واستحدثنا وظائف جديدة لتعيين مجموعات كبيرة من الباحثين عن عمل، فمن يتعفف ويتكتم على احتياجاته إلى متى سيتحمل؟، ولذلك نحن نهيب بالناس ألا يتكتموا على احتياجاتهم وأن يذكروها كلها في هذه الإحصائيات التي هي بالدرجة الأولى لي أنا شخصياً، إذ ترفع لي الدوائر الحكومية هذه البيانات بشكل مرتب، مع العلم بأن هذه الإحصائيات تسهّل علينا جميع المعاملات».
وأضاف سموه: «نحن نهيب بالناس أن يتعاونوا مع الموظف المسؤول عن جمع البيانات في مشروع تعداد الشارقة، وأن يبادروا بسرعة الإجابة عن أسئلة الإحصاء وعدم التأجيل في تقديم المعلومات، وذلك لأن كل منطقة يعمل على تجميع بيانات سكانها عدد معين من الأشخاص، فإذا تأخر أو امتنع أحد السكّان عن تقديم بياناته، ربما يغلق الموظف ملف تجميع بيانات هذه المنطقة دون أن يقدم هذا الساكن بياناته، وفي هذه الحالة يكون هذا الساكن قد أضاع حقاً له، لأن الموظف الذي يجمع البيانات إنما يجمعها ليستفيد الساكن بعد ذلك بما سيقدم له بناء على بياناته التي قدمها».
واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة، حديثه بنصيحة ثمينة لأبنائه، قائلاً: «ننصح أبناءنا بالاقتصاد في المصاريف، وإعطاء الأولوية للضروريات، والابتعاد عن المصاريف التي يمكن الاستغناء عنها، وتجنب زيادة الأقساط البنكية الشهرية، فليس جيداً أن يشتري المرء الرفاهيات بالديون، لكي لا يجد أن راتبه لم يتبق منه شيء، ولكن عندما يصبح الشخص لديه فائض فليفعل به ما يشاء، ونريد من كل أب أن يفكر في مصلحة أبنائه ومستقبلهم، وبإذن الله سيكون هذا الإحصاء فيه خير للناس».

حاكم الشارقة
الإمارات
الشارقة
التعداد السكاني
سلطان القاسمي
سكان الشارقة
برنامج الخط المباشر
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©