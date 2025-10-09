الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خطوات استباقية في «صحة أبوظبي» لبناء منظومة صحية متكاملة

خطوات استباقية في «صحة أبوظبي» لبناء منظومة صحية متكاملة
10 أكتوبر 2025 01:16

أبوظبي (الاتحاد) 

أكدت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، على التزامها الراسخ بتعزيز الصحة النفسية لأفراد المجتمع، باعتبارها أولوية متجددة وجزءاً راسخاً من رحلتهم الصحية المتكاملة، وركيزة أساسية من ركائز الصحة العامة.
وفي اليوم العالمي للصحة النفسية لهذا العام، تواصل الدائرة المضي في رسالتها الهادفة نحو ترسيخ الوعي المجتمعي بأن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية، وأن طلب الدعم النفسي خطوة شجاعة تعبّر عن الإرادة والوعي بالذات.
وتستعد دائرة الصحة - أبوظبي لإطلاق فعالية مجتمعية تحت عنوان «كل عقل جميل»، تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع وإلهامهم لتبنّي منظور أكثر وعياً وشمولية تجاه الصحة النفسية. وتُقام الفعالية هذا الأسبوع في حديقة أم الإمارات.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن اضطرابات الصحة النفسية تؤثر على واحدٍ من بين كل أربعة أشخاص خلال مرحلة ما من مراحل حياتهم، لذا تواصل دائرة الصحة - أبوظبي اتخاذ خطوات استباقية لبناء منظومة متكاملة تُقدّم الدعم النفسي للأفراد في مختلف مراحل حياتهم، بدءاً من التوعية والوقاية المبكرة، مروراً بالتثقيف الصحي، ووصولاً إلى إتاحة الخدمات العلاجية المتخصصة وتيسير الحصول عليها لكافة فئات المجتمع.
واعتمدت أبوظبي نهجاً مبتكراً في تعزيز الصحة النفسية لسكان الإمارة، من خلال دمج فحوصات الصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الأولية، وإجراء تقييمات متخصصة للصحة النفسية للأمهات ضمن برنامج الزيارات المنزلية في فترة ما بعد الولادة.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «نؤمن في أبوظبي بأن الصحة النفسية مسؤولية مشتركة. لذلك، نعمل على إرساء ثقافة تعزز مفهوم العافية النفسية بوصفها مصدر قوة لا علامة على الضعف، كي يشعر كل فرد بالدعم والتقدير والتمكين لاتخاذ خطوة طلب المساعدة والمشورة المتخصصة عند الحاجة، فالصحة لا تقتصر على الصحة البدنية فحسب، بل تشمل الصحة النفسية بكافة جوانبها، والتي يمتد تأثيرها ليلامس جودة حياة الأفراد والمجتمع ككل».

وقال الدكتور راشد عبيد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «نؤمن في مركز أبوظبي للصحة العامة بأنّ الصحة النفسية تشكّل الأساس لمجتمعٍ متماسكٍ ومزدهر. وانطلاقاً من رؤيتنا، نسعى إلى ترسيخ الرفاه النفسي كأولويةٍ مشتركة، تشجّع الأفراد على طلب الدعم بثقة وتعاطف ووعيٍ ذاتي».

