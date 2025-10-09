سالم بن عبدالرحمن القاسمي ومحمد بن حميد القاسمي يشهدان حفلي تخريج طلبة كليات التقنية العليا في الشارقة

الشارقة (وام)

شهد الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، الخميس، حفلي تخريج طلبة كليات التقنية العليا بالشارقة دفعة العام 2025 على مستوى البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، تحت شعار «طموح بلا حدود»، في قاعة المدينة الجامعية.

وتفضل الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي في الحفل، بتسليم شهادات التخرج إلى 464 خريجاً وخريجة، من برامج الإعلام التطبيقي والهندسة وإدارة الأعمال، مباركاً لهم النجاح والتخرج، والتقط معهم الصور التذكارية، وتسلم هدية تذكارية من إدارة كليات التقنية العليا على تشريفه حفل التخريج.

كما تفضل الشيخ محمد بن حميد القاسمي، في الحفل الذي أقيم اليوم الخميس، بتسليم شهادات التخرج إلى 473 خريجاً وخريجة في تخصصات العلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات والتربية، مهنئاً إياهم بالنجاح والتفوق، والتقط معهم الصور التذكارية، وتسلم هدية تذكارية من إدارة كليات التقنية العليا على تشريفه حفل التخريج.

وكان حفلا التخريج قد استهلا بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ألقى بعدها الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، كلمة ثمّن فيها الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في بناء الإنسان عبر دعم وتوفير التعليم وفق أرقى المستويات واستشراف المستقبل، ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، التي تقود جهود التنمية والتطوير في الإمارة، وتعتبر الإنسان هو الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تمكين الشباب، والسعي لترسيخ مكانة الإمارة كمنارة للعمل والإبداع، ومركز للحضارة يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويعكس صورة مشرقة لدولة الإمارات.

وأشار العيان إلى أن كليات التقنية العليا تعتمد رؤية استراتيجية تقودها إلى أن تكون مؤسسة رائدة في العلوم التطبيقية، ونموذجاً للتميز الإماراتي، وذلك من خلال دعم التفوق الأكاديمي، وتعزيز فرص توظيف الخريجين، مؤكداً أهمية العمل على بناء منظومة تعليمية متكاملة تستجيب وتستعد للمتغيرات المهنية المستقبلية، وتسهم في بناء مجتمع داعم ينمي روح الثقة والهمة والفخر بالانتماء إليه. واختتم مدير مجمع كليات التقنية العليا بتهنئة الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم بتخرجهم، موصياً إياهم بالحرص على العمل والاجتهاد في حياتهم العملية.

وتلا الخريجون والخريجات من جميع البرامج قسم الولاء الذي تعهدوا فيه بالإخلاص لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها، والمحافظة على أمنها وسلامتها وتطبيق الدستور والقانون وأداء الواجبات بالصدق والأمانة. وألقى الخريج عيسى الشامسي، من برنامج إدارة الأعمال، كلمة نيابة عن الخريجين والخريجات، عبّر فيها عن امتنانهم الكبير للقيادة الرشيدة التي بذلت الجهود اللامحدودة لتوفير فرص التعليم العالي، وعملت على تشجيعهم ودعمهم ليكونوا فخراً للوطن ولأهلهم ولأنفسهم.

كما قدّم الشامسي الشكر والعرفان لكليات التقنية العليا وللأساتذة لما بذلوه من جهود كبيرة في مسيرتهم التعليمية، قادت الطلبة للتفوق العلمي والنجاح، معبراً عن مشاعر الفخر والتقدير للآباء والأمهات وأولياء الأمور الذين رافقوا مشوار النجاح وكانوا السند الحقيقي لهم طوال حياتهم العملية.

من جانبه، ألقى الخريج عمر محمود الجوهري، من تخصص علوم الكمبيوتر والمعلومات، كلمة قدم فيها التقدير والعرفان إلى القيادة الرشيدة لمنحها شباب الإمارات أفضل الفرص وكامل الدعم والتشجيع مما مكّنهم من الانطلاق بكل جاهزية نحو المستقبل.

وتقدم الجوهري بالشكر الجزيل إلى أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بكليات التقنية العليا، على دعمهم وتعليمهم، كما عبّر عن مشاعر الامتنان العميق لأولياء الأمور، الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل أبنائهم وبناتهم، وأنّ فرحة التخرج وما حققوه من نجاح وتفوق هو ثمرة جهودهم وبركة دعائهم.