علوم الدار

مركز جامع الشيخ زايد الكبير يطلق "مسابقة ضي" للتصوير الفوتوغرافي

مركز جامع الشيخ زايد الكبير يطلق "مسابقة ضي" للتصوير الفوتوغرافي
10 أكتوبر 2025 00:52

أطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبير "مسابقة ضي للتصوير الفوتوغرافي"، امتدادا فنيا لجائزة "فضاءات من نور" الضوئية التي ينظمها المركز بشكل دوري احتفاء بالفن والإبداع بوصفهما وسيلتين للتعبير عن القيم الإنسانية النبيلة.
تتمحور النسخة الأولى من المسابقة حول مفهوم الانعكاس لتتيح للمشاركين من محترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم فرصة التعبير عن هذا البعد الجمالي والتأملي بمختلف أشكاله من خلال عدساتهم التي تلتقط الجمال في تفاصيل المكان وروحانياته.
ويُشجع المركز المشاركين على توظيف الأسطح العاكسة، كالماء، والزجاج، والرخام، والمعادن، والمرايا، لابتكار أعمال فنية تنطوي على أبعاد بصرية وإنسانية عميقة.
تقام المسابقة في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وجامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة، وجامع الشيخ خليفة الكبير في العين، وجامع الشيخ خليفة الكبير في رأس الخيمة، حيث تتيح للمشاركين تقديم رؤيتهم الخاصة من خلال صور تبرز تناغم العمارة الإسلامية وروح الجمال الإنساني، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي بروح عالمية.
يأتي إطلاق "مسابقة ضي" استمرارا لمسيرة المركز في دعم الفنون، وتعزيز دور الصورة كأداة تواصل حضاري بين الثقافات والشعوب وتجسيدا لرؤية المركز في استثمار طاقات المبدعين لتقديم نتاج فني وثقافي يعزز رسالة الجامع في بث القيم الإنسانية وصون الموروث الثقافي الإسلامي ضمن قوالب معاصرة.
تُعد جائزة "فضاءات من نور للتصوير الضوئي" من أبرز الفعاليات الثقافية التي أطلقها المركز، حيث اكتسبت على مر دوراتها سمعة عالمية واسعة، وجذبت آلاف المشاركين من أكثر من 70 دولة، قدّموا ما يزيد على 30 ألف عمل فني ما جعلها منصة عالمية لنشر رسالة الجامع الإنسانية وقيمه النبيلة.

المصدر: وام
مركز جامع الشيخ زايد الكبير
التصوير الفوتوغرافي
مسابقة
