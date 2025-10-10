السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة دبي تحذر من القيادة عكس حركة السير

شرطة دبي تحذر من القيادة عكس حركة السير
10 أكتوبر 2025 14:33

 إصابة سائق دراجة نارية بإصابات بليغة في حادث اصطدام بين دراجته ومركبة أجرة على شارع  أم سقيم بالقرب من تقاطع البرشاء جنوب، بسبب قيادته الدراجة النارية عكس اتجاه السير.
وحذرت القيادة العامة لشرطة دبي من مخاطر القيادة عكس حركة السير، مما يؤدي إلى احتمالية زيادة وقوع حوادث تصادم مميتة بسبب المواجهة المباشرة بين المركبات، وتعريض حياة السائقين والمشاة للخطر، والتسبب في تعطيل حركة المرور، وحدوث خسائر مادية وبشرية فادحة.
وأشارت شرطة دبي إلى أن قيمة مخالفة المركبة عكس حركة السير تبلغ 600 درهم و4 نقاط مرورية سوداء وحجز المركبة لمدة 7 أيام، إلى جانب تطبيق المادة (98) من قانون السير والمرور، وهي عرقلة حركة السير البالغة قيمتها 500 درهم.

