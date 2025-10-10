تنويه من "التغير المناخي والبيئة" يتعلق بمنتجات علامة "أورانوس ستار" في الدولة

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تنفيذها سلسلة من الإجراءات الاحترازية والرقابية المشددة، والتي أكدت نتائجها عدم إصدار أي تصاريح رسمية لاستيراد أو تداول منتج مياه الشرب المعبأة "أورانوس ستار" (Uranus Star) أو أي من منتجات العلامة التجارية ذاتها، وعدم رصدها في نقاط البيع الرئيسة بالدولة.

وأوضحت الوزارة أنها، وضمن متابعتها المستمرة للمستجدات في أسواق المنطقة - والتي كان أبرزها ثبوت تلوث المنتج المذكور بمواد ضارة بالصحة في إحدى الدول المجاورة- قامت بتفعيل خطوات تحقق فورية شملت التنسيق المباشر مع كافة السلطات المحلية المعنية بسلامة الغذاء في كل إمارة، والتدقيق على سجلات الشحنات الغذائية في جميع منافذ الدولة.

كما كثفت الوزارة الإجراءات والرقابة للتأكد من عدم صدور أية تصريحات أو أذونات لدخول شحنات لمنتج المياه المعبأة المذكور، أو أية منتجات للعلامة التجارية نفسها.

كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم الذي قد يكون اقتنى المنتج المذكور من أي من المصادر، ضرورة التخلص الفوري من أية كميات بحوزته، ولو كانت بسيطة، وعدم استهلاكها، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.