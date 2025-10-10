السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تنويه من "التغير المناخي والبيئة" يتعلق بمنتجات علامة "أورانوس ستار" في الدولة

تنويه من "التغير المناخي والبيئة" يتعلق بمنتجات علامة "أورانوس ستار" في الدولة
10 أكتوبر 2025 14:38

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تنفيذها سلسلة من الإجراءات الاحترازية والرقابية المشددة، والتي أكدت نتائجها عدم إصدار أي تصاريح رسمية لاستيراد أو تداول منتج مياه الشرب المعبأة "أورانوس ستار" (Uranus Star) أو أي من منتجات العلامة التجارية ذاتها، وعدم رصدها في نقاط البيع الرئيسة بالدولة. 
وأوضحت الوزارة أنها، وضمن متابعتها المستمرة للمستجدات في أسواق المنطقة - والتي كان أبرزها ثبوت تلوث المنتج المذكور بمواد ضارة بالصحة في إحدى الدول المجاورة-  قامت بتفعيل خطوات تحقق فورية شملت التنسيق المباشر مع كافة السلطات المحلية المعنية بسلامة الغذاء في كل إمارة، والتدقيق على سجلات الشحنات الغذائية في جميع منافذ الدولة. 
كما كثفت الوزارة الإجراءات والرقابة للتأكد من عدم صدور أية تصريحات أو أذونات لدخول شحنات لمنتج المياه المعبأة المذكور، أو أية منتجات للعلامة التجارية نفسها.
كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم الذي قد يكون اقتنى المنتج المذكور من أي من المصادر، ضرورة التخلص الفوري من أية كميات بحوزته، ولو كانت بسيطة، وعدم استهلاكها، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم. 

أخبار ذات صلة
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة التغير المناخي والبيئة
الإمارات
آخر الأخبار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
الرياضة
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
اليوم 13:32
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
الأخبار العالمية
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
اليوم 13:27
النحاس مدرباً للزوراء
النحاس مدرباً للزوراء
اليوم 13:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©