السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد يشيد بصوت الطفل عبدالرحمن الحمادي

محمد بن راشد يشيد بصوت الطفل عبدالرحمن الحمادي
10 أكتوبر 2025 17:27

أشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصوت الطفل عبدالرحمن الحمادي.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «كلمات الله نور وهدى ورحمة ..
كلمات الله حماية وسياج وحفظ للأجيال ..
حفظهم الله .. ورعاهم ..
أسعدني ابني عبدالرحمن الحمادي بصوته الجميل» .


المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
