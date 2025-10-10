السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
10 أكتوبر 2025 17:33

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، تكون جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25/ تصل إلى 45 كم/س.
والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط قد يضطرب أحياناً خاصةُ مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:13، والمد الثاني عند الساعة 04:54، والجزر الأول عند 08:43، والجزر الثاني عند الساعة 22:18.
وفي بحر عمان خفيف إلى متوسط قد يضطرب أحياناً خاصةُ مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:28، والجزر الأول عند الساعة 18:29، والجزر الثاني عند الساعة 07:15.

المصدر: وام
