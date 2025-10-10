فريق إدارة "الطوارئ والأزمات" في أبوظبي يعقد اجتماعا موسعا

عقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة- أبوظبي اجتماعاً موسعاً برئاسة معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، جرى خلاله استعراض الجهود الحالية المبذولة لتعزيز مستويات الجاهزية المؤسسية وتكامل الاستجابة بين مختلف الجهات في الإمارة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار النهج الاستباقي الذي تتبناه إمارة أبوظبي والهادف إلى تطوير منظومة احترافية ومرنة ومتكاملة للتعامل مع مختلف أنواع المخاطر، من خلال توحيد الرؤى المؤسسية وتعزيز التنسيق بين الجهات بما يرسّخ قدرة الإمارة على مواجهة التحديات ويضمن استمرارية تقديم الخدمات الحيوية في جميع الظروف.

تطرق الاجتماع إلى مستجدات الأداء في عدد من القطاعات الحيوية، كما تم تقييم فعالية الخطط التشغيلية المعتمدة ومراجعة آليات الاستجابة القائمة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

كما تمت مناقشة فرص التحسين وتطوير آليات العمل لتعزيز القدرة على التكيف مع السيناريوهات المتغيرة ولاسيما في ظل تسارع التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري أن تعزيز الجاهزية المؤسسية هو نهج عمل مستدام يتطلب مراجعة دورية للخطط والقدرات، وتطويراً منهجياً للأداء يواكب متطلبات الواقع ويستبق التحديات المحتملة.

وقال معاليه إن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تقوم على بناء المعرفة التخصصية، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستثمار التقنيات الحديثة بشكل يحقق التوازن بين المرونة التشغيلية والانضباط الاستراتيجي.

وأضاف معاليه "نتبنى رؤية شاملة ترتكز إلى الحوكمة الرشيدة والابتكار في استشراف المخاطر بهدف رفع كفاءة الاستجابة وسرعة التعافي وضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية، وبما يعكس التزام إمارة أبوظبي العميق بصياغة نموذج مؤسسي قادر على حماية المكتسبات وضمان استدامة التنمية".

كما شهد الاجتماع عرضاً لتوجهات ومبادرات الفريق خلال المرحلة المقبلة والتي تستهدف تسريع عمليات التعافي وتعزيز استدامة الأنشطة الحيوية بما يرسخ مكانة أبوظبي كنموذجٍ رائد في إدارة الأزمات.

في ختام الاجتماع، شدد الفريق على أهمية الاستمرار في بناء قدرات وطنية مرنة وقادرة على الاستجابة بكفاءة، مؤكدين التزامهم المشترك بتحقيق رؤية موحدة تضمن أمن المجتمع واستدامة موارده الحيوية.