السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

انطلاق أعمال الكونغرس الأوروبي العربي الطبي في أبوظبي

انطلاق أعمال الكونغرس الأوروبي العربي الطبي في أبوظبي
11 أكتوبر 2025 00:54

أبوظبي (وام)

انطلق أمس الحفل الرسمي للنسخة الثانية من الكونغرس الأوروبي العربي الطبي، بتنظيم مشترك بين هيئة زايد لأصحاب الهمم ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، وبدعم من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وبالشراكة مع جمعية الإمارات الطبية والجمعية الطبية الأوروبية. ويأتي انعقاد الكونغرس هذا العام في مقر مركز أبوظبي للطاقة، من 9 إلى 11 أكتوبر، تحت شعار «الحلول التطبيقية في طب التأهيل وعلم النفس».
ويشارك في هذا الحدث أكثر من 800 متخصص من 30 دولة، ونحو 60 متحدثاً دولياً، إلى جانب تقديم 30 ورقة بحثية معتمدة.
وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: إن انعقاد الكونغرس يؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز الوعي بالصحة النفسية وتحقيق التوازن بين الجسد والعقل في مسيرة التنمية الشاملة.

أبوظبي
الإمارات
هيئة زايد لأصحاب الهمم
جمعية الإمارات الطبية
