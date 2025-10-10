السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التمكين الحكومي» تحدد 4 خطوات لحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية

احم بياناتك من الهجمات الإلكترونية (من المصدر)
11 أكتوبر 2025 00:56

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت دائرة التمكين الحكومي بأبوظبي، من خلال منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية، إلى جعل التعامل مع الإنترنت جزءاً من الروتين اليومي، وحددت الدائرة 4 خطوات لحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية، والتي تضم: أولاً: فكر قبل التصرف، لأنه عادة ما تكون عمليات الاحتيال طارئة، مثل إلغاء أمر ما، أو ستضطر لدفع غرامة وعليك التصرف فوراً، لا تتسرّع، تحقّق من بيانات الاتصال الرسمية.
ثانياً: اتخذ إجراءات دفاعية قوية وحازمة، من خلال تفعيل المصادقة متعددة العوامل، كالتأكد من الهوية، مما يساعد في الحفاظ على أمان الحساب.
ثالثاً: استخدم دفاعات قوية، كاستخدام كلمات مرور قوية وتحديثها بانتظام وعدم إعادة استخدامها في حسابات أخرى، وتحديث برامج الكمبيوتر وبرامج مكافحة الفيروسات بشكل مستمر، بما في ذلك متصفح الويب الذي تستخدمه.
رابعاً: اكتشف الأنشطة المشبوهة وأبلغ عنها، مثال: لا تضغط على الروابط أو النوافذ المنبثقة غير الموثوقة، قم بالإبلاغ عن رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الاحتيالية.

أبوظبي
دائرة التمكين الحكومي
حماية البيانات
الهجمات الإلكترونية
الإمارات
