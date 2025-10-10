السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إقامة دبي» تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

«إقامة دبي» تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية
11 أكتوبر 2025 00:54

دبي (الاتحاد) 

نظمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب –دبي، فعاليةً خاصة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، تضمّنت معرضاً توعوياً أُقيم في الصالة الرئيسة بمقر الإدارة العامة، وذلك في إطار حرصها على توفير بيئة عمل إيجابية داعمة تعزّز رفاه الموظفين وجودة حياتهم. 
شهدت الفعالية حضور الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة، والدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام لإقامة دبي، ومساعدي المدير العام وعدد من المسؤولين.
تهدف الفعالية إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية ودورها في تحسين جودة الحياة في بيئة العمل، من خلال أنشطة وورش عمل توعوية وتفاعلية تدعم الموظفين في الحفاظ على توازنهم النفسي والمهني. وشمل المعرض جناحاً تعريفياً بمشاركة شركاء استراتيجيين من أبرزهم، جامعة زايد، والمركز الأميركي النفسي في دبي، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة، حيث قدّمت أنشطة فنية وتفاعلية تسهم في ترسيخ مفاهيم الصحة النفسية المتكاملة وتشجيع الموظفين على تبنّي أساليب حياة صحية تعزز التوازن النفسي وجودة الحياة. وأكد الفريق محمد أحمد المري أن الاهتمام بالصحة النفسية، يمثّل ركناً أساسياً في منظومة العمل المؤسسي في دبي.

