السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مدير عام «الإمارات الصحية»: الصحة النفسية ركيزة أساسية في بناء الإنسان وجودة حياته

يوسف السركال
11 أكتوبر 2025 00:55

دبي (الاتحاد) 

أكّد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الصحة النفسية تمثّل ركيزةً أساسية في بناء الإنسان، وتعزيز جودة حياته، وعنصراً محورياً في منظومة التنمية الشاملة، التي تمضي دولة الإمارات في ترسيخها بحكمة قيادتها، التي جعلت الإنسان في صدارة أولوياتها ومحور سياساتها واستراتيجياتها الوطنية. 
وأشار الدكتور السركال في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، إلى أن الاهتمام بالصحة النفسية يتجاوز حدود العلاج، ليشمل الوقاية والتثقيف ورفع مستوى الرفاه النفسي في مختلف مراحل الحياة، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة الريادة التي تشهدها الدولة.
ولفت إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ماضية في جهودها الرامية إلى تطوير خدمات الصحة النفسية وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال توفير منظومة متكاملة تشمل برامج وقائية وتوعوية وعلاجية متخصّصة، ما تعمل المؤسسة على توظيف أحدث الحلول الرقمية لتسهيل الوصول إلى الاستشارات والدعم النفسي، فضلاً عن الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز التعاون مع شركاء محليين ودوليين لضمان تكامل الجهود ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
وذكر الدكتور السركال أن الاستثمار في الصحة النفسية هو استثمار في المستقبل، فهي الأساس الذي تبنى عليه الأسرة المتماسكة، والمجتمع المنتج، والإنسان القادر على الإبداع والعطاء والمنافسة.
وقال: إذا كانت دولة الإمارات قد أرست نهجاً تنموياً يضع الإنسان في قلب خططها واستراتيجياتها، فإن رعاية صحته النفسية تأتي في طليعة الأولويات، لما تمثله من ضمانة لاستدامة التنمية وتعزيز جودة الحياة».  

الصحة النفسية
الإمارات
اليوم العالمي للصحة النفسية
يوسف محمد السركال
يوسف السركال
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
