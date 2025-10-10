«التنمية الأسرية» تعزز جودة حياة كبار المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

تعزّز مؤسسة التنمية الأسرية، البيئة الآمنة للمشاركة الفاعلة لدى كبار المواطنين، وتضمن لهم الدعم النفسي والاجتماعي والثقافي والصحي، وتقدم الخدمات الاجتماعية المتكاملة منها، خدمات رقمية وتأهيلية تسهل وتعزز المهارات الرقمية والتكنولوجية لدى كبار المواطنين والمقيمين، وذلك للحصول على الخدمات الحكومية بكل يسر، وكذلك حرصاً منها على رفع جودة حياة أفراد المجتمع وإسعادهم وتحقيق الرفاهية الدائمة

وتستهدف أندية بركة الدار الاجتماعية كبار المواطنين والمقيمين ممن تجاوزوا الخمسين عاماً، حيث تنفّذ مجموعة من البرامج والخدمات الاجتماعية والصحية بهدف تنشيط كبار المواطنين بدنياً وذهنياً، وتشمل: التغذية والفحوصات الطبية والنفسية، والأنشطة التثقيفية، الرياضية، والدينية، إلى جانب حصص القرآن الكريم، والتأهيل الرقمي، والرحلات الترفيهية.

كما تتضمن فعاليات تعزّز التضامن بين الأجيال ونقل الخبرات، بالإضافة إلى فرص التطوع للاستفادة من خبرات كبار المواطنين وفق قدراتهم وإدماجهم في المجتمع بالتنسيق مع الجهات الشريكة وتبني منظومة عمل تكاملية مع الجهات الحكومية، لتقديم خدمات مباشرة لكبار المواطنين وتعزيز تواجدهم الفاعل.