علوم الدار

«صحة الرجل النفسية» في حملة رقمية

«صحة الرجل النفسية» في حملة رقمية
11 أكتوبر 2025 00:54

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، دليل وحملة رقمية متكاملة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى نشر الوعي بالصحة النفسية وتسليط الضوء على أهمية الدعم الأسري والمجتمعي، تحت شعار «صحة الرجل النفسية»، تأكيداً على دور الرجل في استقرار الأسرة وتوازن المجتمع، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية.
وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال للإنابة، أن المؤسسة تولي اهتماماً بالغاً ببرامج العلاج والدعم النفسي ضمن منظومة خدماتها المتكاملة، إذ تضم فرقاً متخصّصة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لتقديم جلسات علاجية للحالات المتأثرة بالعنف أو الإساءة أو الصدمات النفسية، في بيئة تراعي الخصوصية والسرية التامة.

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
دبي
الإمارات
اليوم العالمي للصحة النفسية
الصحة النفسية
