«مؤسسة حمدان بن راشد» تطلق الموسم الخامس من «تحدي علوم المستقبل»

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أمس الأول الموسم الخامس من «تحدي علوم المستقبل» على مستوى الوطن العربي، وهي إحدى مبادراتها التعليمية الهادفة إلى تعزيز مهارات البحث العلمي والتفكير الابتكاري لدى الطلبة الموهوبين العرب في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

ويقام التحدي هذا العام تحت شعار «السياحة والضيافة»، تماشياً مع توجهات الإمارات واستراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، وحرص المؤسسة على ربط التعليم التطبيقي بالقطاعات الحيوية في الدولة.

ويهدف تحدي علوم المستقبل إلى تنمية قدرات الطلبة وإلهامهم لاكتساب مهارات جديدة وتوسيع آفاقهم المعرفية، وتشجيعهم على توظيف التقنيات الحديثة لحل التحديات الواقعية بأساليب علمية مبتكرة. كما يسعى البرنامج إلى تعزيز مشاركة الطلبة الفاعلة في تطوير مجتمعهم من خلال مشروعات تطبيقية تستشرف المستقبل وتغرس قيم الابتكار والاستدامة.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «يمثل تحدي علوم المستقبل نموذجاً في التعليم التطبيقي القائم على الابتكار الطلابي وتوسيع الأفق المعرفية المتصلة بالأنشطة العلمية والاقتصادية والثقافية في المجتمع العربي، ومن خلال موسمه الخامس، نواصل التزامنا بتوفير منصة علمية للطلبة تمكنهم من تطبيق المعرفة النظرية في مشاريع عملية ذات أثر مجتمعي واقتصادي واضح، وبما يعزز التوجهات التعليمية المرتكزة على الربداع والابتكار».

وأضاف معاليه: «إن اختيار موضوع السياحة والضيافة لهذا العام يعكس حرص مؤسسة حمدان على مواءمة محاور التحدي مع فرص التنمية، وتشجيع الطلبة على تطوير حلول تسهم في تحسين جودة الحياة واستدامة القطاعات الحيوية، ووجّه معاليه مختلف الفرق المشاركة من الدول العربية باستثمار فرصة التجمع الطلابي لتبادل المعارف والمهارات والخبرات التعليمية والعمل على بناء علاقات الشراكة بما يخدم تطوير الأداء التعليمي والإسهام في خدمة المجتمع العربي».

تتضمن المسابقة برنامجاً تدريبياً متخصصاً لتأهيل المشرفين والطلاب، وتزويدهم بأساسيات تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وحتى يتمكنوا من تصميم حلول مبدعة ومبتكرة في هذا المجال ومن ثم سيتم عرض هذه الحلول أمام لجنة تحكيم متخصصة من أساتذة ومهندسين وخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا، لاختيار الفرق الفائزة وفق معايير الإبداع، والأثر، وجودة التنفيذ. وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية وتكريم الفرق الفائزة في أبريل 2026.