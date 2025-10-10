بدء أعمال تأهيل وتطوير ساحة مبنى «بلدية العين»

إيهاب الرفاعي (العين)

أعلنت بلدية مدينة العين، عن بدء أعمال تأهيل وتطوير ساحة مبنى البلدية، وتحويلها إلى ساحة مؤهلة لاحتضان مختلف الفعاليات والاحتفالات والمهرجانات والمعارض المفتوحة، التي تثري الحياة المجتمعية في منطقة العين، في إطار خطتها الهادفة إلى توفير مرافق تخدم مجتمع منطقة العين وزوّارها، وتسهم في تعزيز التجربة الترفيهية والتفاعلية في المرافق البلدية، ضمن رؤية دائرة البلديات والنقل الرامية إلى تطوير بنية تحتية حضرية متكاملة تعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وقال المهندس محمد عبدالله المحرمي، رئيس قسم المرافق في البلدية: بأن المشروع يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 13,150 متراً مربعاً، تشمل ساحة رئيسة متعددة الاستخدامات بمساحة 8,400 متر مربع، وممرات مهيأة لحركة الآليات بمساحة 930 متراً مربعاً، كما يتضمن المشروع توفير مرافق داعمة مثل مبنى للخدمات يحوي مصليات ودورات مياه للرجال والنساء ونافورة رئيسة مطورة، ومواقع مخصّصة لعربات الطعام، إضافة إلى استبدال أرضية الساحة الحالية بمواد حديثة عالية الجودة، وتركيب أعمدة إنارة حديثة توفّر أجواء جاذبة كما ستتميز الساحة بقدرة استيعابية كبيرة تمكنها من استقبال آلاف الزوّار في الوقت ذاته، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في يناير من عام 2026.

وأضاف: تتميّز الساحة بموقعها الحيوي في وسط المدينة وإطلالتها المباشرة على شارع البلدية، مما يسهل الوصول إليها من مختلف الاتجاهات، كما توفّر الساحة مواقف سيارات واسعة لخدمة الزوّار، ومجلساً مخصّصاً لاستضافة كبار الشخصيات في مبنى البلدية، مما يجعلها خياراً مثالياً لاستضافة مختلف الفعاليات واستقبال الزوّار في أجواء منظمة ومريحة، مؤكداً أن المشروع يأتي ضمن جهود البلدية المستمرة لتطوير المرافق العامة وتحويلها إلى وجهات مجتمعية حيوية، تواكب تطلعات السكان وتوفر بيئة ترفيهية جاذبة تسهم في تعزيز الترابط المجتمعي.

وتُعد ساحة بلدية العين إحدى أبرز المعالم المجتمعية في المدينة، حيث استضافت على مدار الأعوام الماضية العديد من الفعاليات الوطنية والمناسبات الرسمية والمجتمعية، مما جعلها نقطة التقاء رئيسة تعبّر عن روح الانتماء والهوية الوطنية، ومع تطويرها الحالي تواصل الساحة دورها كمحور رئيس لاحتضان المبادرات والأنشطة المجتمعية، التي تضفي على المدينة طابعاً حيوياً وإنسانياً، كما يشكّل مبنى بلدية العين معلماً معمارياً وأحد المباني الأيقونية في إمارة أبوظبي، فضلاً عن كونه رمزاً مؤسسياً يعكس دور البلدية المحوري في تقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع المجتمع.