«الزراعة والسلامة الغذائية» تُطلق ورشاً توعوية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن إطلاق سلسلة من الورش التوعوية المتخصّصة خلال شهر أكتوبر الجاري، ضمن خطتها السنوية لتعزيز الوعي بأفضل الممارسات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والسلامة الغذائية.

وتهدف هذه الورش التي تُعقد عبر تطبيق «تيمز»، إلى تمكين المزارعين والمربين من خلال تزويدهم بالمعارف الحديثة لتحسين كفاءة مزارعهم وزيادة ربحيتها عبر الاستخدام الأمثل للموارد وخفض التكاليف ورفع الإنتاجية وتحسين الجودة.

وتنطلق الورشة الأولى يوم الأربعاء، الموافق 22 أكتوبر 2025 بعنوان «فسيولوجيا التناسل والتلقيح» حيث تهدف إلى توضيح العوامل المؤثرة في الكفاءة التناسلية والإنتاجية وطرق رفع الخصوبة عند الأغنام.